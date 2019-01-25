Посольство США в Украине обеспокоено новостями о нападение на журналистов 24 января в Киеве и требует тщательного и оперативного расследования инцидента.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства в Facebook.

"Мы обеспокоены новостями о нападении на журналистов 24 января в Киеве. Журналистские расследования играют важную роль в демократических странах и в борьбе с коррупцией. Украинские журналисты и украинская общественность заслуживают тщательного и оперативного расследования", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Киева допрашивает девять человек по делу о нападении на журналистов программы "Стоп коррупция", а также о том, что стало известно имя подозреваемого в нападении на журналистов "Стоп коррупции". Его задержали и везут на опознание