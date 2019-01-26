В соцсетях распространяется новая фотожаба с Тарасом Шевченко и голубой шапкой из Давоса.

Изображение эксплуатирует популярную тему шапок. Напомним, кандидат в президенты Украины экс-министр экологии Игорь Шевченко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе отличился тем, что пытался забрать несколько шапок, которые бесплатно раздают организаторы и взял вместо одной положенной сразу пять, причем ходил за ними несколько раз.

Фото: facebook.com

В соцсетях не оценили преданность политика друзьям. Наоборот многие провели аналогии между воровством шапок в Давосе и уголовным делом экс-президента Януковича, который также снимал меховые шапки в составе банды.

В предвыборном штабе кандидата пояснили, что на самом деле Шевченко может себе позволить купить и аксессуар, и сладости, идея перформанса была в другом.