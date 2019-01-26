От вируса кори в Украине, заболеваемость которой растет с невероятной скоростью, но эпидемия в все еще не объявлена, пострадает значительная часть населения страны.

Об этом заявил на пресс-конференции заведующий лабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В.Громашевского НАМН Украины Игорь Марычев, сообщает Укринформ.

"Мы приближаемся к тому, что значительная часть населения Украины будет охвачена эпидемией кори. Средства борьбы с корью известны - во многих странах ужесточены меры, пресекающие сам факт отказа от прививок. Один из примеров - Венгрия, где с 2001 года с почти 100-процентным целевым охватом населения, не наблюдается не только вспышки, а и случаи кори. Такой показатель был достигнут тем, что родителей непривитых детей подвергали большим штрафам, а при повторном отказе рассматривали вопрос о лишении родительских прав. Видимо бороться с эпидемиями нужно более конкретными мерами и средствами", - сказал Марычев.

Ранее сообщалось, что заболеваемость корью в Украине приближается к довакцинальному периоду 1968 года. Сегодня показатель на 100 тыс. населения - 600 заболевших корью, среди детей до 17 лет этот показатель - 500 случаев на 100 тыс. населения. С 28 декабря 2018 года по 18 января 2019 года корью в Украине заболели 8 498 людей - 3 537 взрослых и 4 961 ребенок. С начала 2019 года от кори умерли 6 украинцев.

В Украине с 28 декабря 2018 года по 18 января 2019 года корью заболели уже 8 498 человек - 3 537 взрослых и 4 961 ребенок. По данным Минздрава, всего в этом году от осложнений кори умерли уже пять человек. В 2018 году корь унесла 16 жизней.

Как сообщала "Страна", десятки военных попали в госпиталь в результате вспышки кори в одной из частей Винницкой области.

Напомним, что во Львове 16-летняя девушка впала в кому из-за осложнений от кори.