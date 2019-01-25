Сразу несколько французских университетов отказались от повышения стоимости обучения для студентов не из Евросоюза. Эта мера, анонсированная правительством Франции в ноябре 2018 года, вызвала волну студенческих протестов и резкую критику внутри академического сообщества.

Девять из 72 французских университетов не будут повышать стоимость обучения для студентов не из Евросоюза. Университеты Ренн-2, Клермон-Ферран, Экс-Марсель, Анже, Париж-Нантер, Тулуза-2, Лион-2, Ле Ман и Кан решили воспользоваться легально существующими возможностями сохранить прежние, "европейские" тарифы для студентов не из ЕС.

В комментарии RFI Матиас Бернар, ректор университета Клермон-Феррана, который первым отказался повышать тарифы для иностранных студентов, отмечает, что решение правительства повысить стоимость обучения как минимум парадоксально - ведь глава правительства Франции Эдуар Филипп объявил о нем в рамках плана под названием "Добро пожаловать во Францию". Цель этого плана - сделать Францию более привлекательной для иностранных студентов.

В первую очередь, эта мера ударит по студентам из стран Африки. По данным Campus France, в прошлом году Франция приняла 325 тысяч иностранных студентов, из них 45% - выходцы из Африки. Как отмечает ректор университета Клермон-Феррана Матиас Бернар, в отличие от американских и австралийских университетов на которые хотят равняться власти Франции, во Францию приезжают совсем другие студенты, чем в США или Австралию. "Наши французские университеты принимают в первую очередь студентов из франкофонных стран - стран Африки и Магриба. И у этих студентов совсем другие материальные условия, чем у студентов из Азии, которые массово едут учиться в США или в Австралию", — подчеркивает ректор.

В декабре 2018 года сообщество ректоров университетов Франции (CPU) обратилось к правительству с просьбой отложить решение о повышении стоимости на обучение и начать обсуждение того, как лучше провести такую реформу. Министр высшего образования Франции Фредерик Видаль (Frédérique Vidal) реформу переносить категорически отказалась, но назначила пять человек для проведения консультаций по ее обсуждению.

Матиас Бернар подчеркивает, что за оставшееся до сентября 2019 года время у французских университетов просто не будет времени подготовиться к принятию новых мер, в частности разработать новую программу для приема иностранных студентов, которые будут платить за обучение в десять раз дороже, чем их однокурсники из стран ЕС.

Студентов из стран постсоветского пространства во Франции существенно меньше, чем студентов из стран франкофонной Африки, но по ним также ударит эта мера французского правительства. "Я здесь одна. Ни мама, ни папа меня не поддерживают с момента, как я приехала во Францию. У меня зарплата сейчас 600 евро в месяц, из которых половину я отдаю за квартиру. Поэтому, конечно, я не смогу платить такие деньги", - рассказала студентка факультета иностранных языков в университете Нантера Екатерина Жданова, которая активно участвовала в студенческих протестах против повышения стоимости обучения.

Ранее "Страна"сообщала, что стоимость обучения для неграждан ЕС во Франции вырастет в десять раз.

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