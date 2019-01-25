Находящиеся в СИЗО учащиеся, могут пройти государственную итоговую аттестацию. Полный список категорий ГИА
На 2019 год МОН расширило возможности учеников во время прохождения государственной итоговой аттестации. Это касается зачисления сертификатов международных языковых экзаменов, прохождения аттестации находящимися в СИЗО и пересдачу ГИА учащимися колледжей и техникумов.
Новый Порядок проведения государственной итоговой аттестации был утвержден приказом МОН от 7 декабря 2018 года № 1369 (зарегистрирован в Минюсте 2 января 2019 года) и вступил в силу 25 января 2019 года.
Утвержденный Порядок определяет механизм и формы проведения ГИА лиц, получающих общее среднее образование в заведениях общего среднего образования I - III степеней и других заведениях, обеспечивающих получение полного общего среднего образования на определенном уровне, и лиц, получающих общее среднее образование по семейной (домашней) форме.
Среди основных изменений: отныне засчитывать в качестве оценки за ГИА сертификаты или дипломы международного языкового экзамена по иностранному языку смогут не только ученики 11-х, но и 9-х классов. В частности, 12 баллов имеют возможность получить ученики 9-х классов в случае наличия сертификата или диплома, подтверждающего уровень владения языком А2 и выше, а для классов с углубленным изучением - В1 и выше; ученики 11(12)-х классов в случае наличия сертификата или диплома, подтверждающего уровень владения языком В1 и выше, а для классов с углубленным изучением - В2 и выше.
Право проходить ГИА получили ученики, находящиеся в следственных изоляторах в ходе досудебного следствия. В данном случае проведение аттестации будет обеспечивать закрепленное за СИЗО заведение образования.
Пересдать в этом году ГИА в форме ВНО смогут студенты ГКР "Младший специалист", в 2018-м году получившие неудовлетворительную оценку по результатам аттестации (1 - 3 балла). Речь о тех, кто после 9-го класса получает профессию в заведении профессионального или высшего образования и одновременно заканчивает получение полного общего среднего образования. В прошлом году такие студенты впервые сдавали ГИА в форме ВНО по украинскому языку.
В Порядок также заложены изменения, которые начнут действовать с 1 января 2021 года. Это обязательное прохождение ГИА в форме ВНО по математике для тех, кто получает полное общее среднее образование. То есть выпускников 11-х классов, а также учеников заведений профобразования и студентов заведений высшего образования, вступавших на базе 9-ти классов.
В целом же государственную итоговую аттестацию в этом году будут сдавать:
- ученики 4-х классов. ГИА проводится исключительно для мониторинга качества образования и никоим образом не влияет на оценивание результатов обучения ученика. Происходят в письменные форме в заведении образования. Сроки утверждает руководитель заведения образования в пределах учебного года. Обязательной является аттестация по украинскому языку и математике;
- ученики 9-х классов. ГИА проводится в письменной форме в заведении образования. Сроки утверждает руководитель заведения образования в пределах учебного года. Обязательной является аттестация по украинскому языку и математике. Третий предмет - по выбору ученика из перечня, который ежегодно утверждается МОН;
- ученики 11(12)-х классов. ГИА проводится в форме внешнего независимого оценивания по 3 предметам: первый - украинский язык, второй - математика или история Украины, третий - на выбор ученика. Проходит в пункте тестирования. Сроки утверждает МОН;
- ученики и студенты, получающие ГКР "младший специалист" или профессиональное образование одновременно с получением полного общего среднего образования (вступление на базе 9-ти классов).
Сдают ГИА по 3 предметам: 2 в форме ВНО (украинский язык и математика или история Украины) в пункте тестирования, третий в письменном виде в заведении образования. Сроки ВНО утверждает МОН, третьего предмета - заведение образования.
В Порядке также предусмотрено, что ученики, проживающие на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса или линии столкновения и не получающие общее среднее образование в школах на подконтрольной Украине территории, могут пройти аттестацию экстерном в заведениях образования, рекомендованных органами управления в сфере образования.
Кроме этого, такие ученики могут пройти аттестацию в рамках упрощенного вступления через образовательные центры "Крим-Україна" и "Донбас-Україна".
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