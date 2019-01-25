На 2019 год МОН расширило возможности учеников во время прохождения государственной итоговой аттестации. Это касается зачисления сертификатов международных языковых экзаменов, прохождения аттестации находящимися в СИЗО и пересдачу ГИА учащимися колледжей и техникумов.

Новый Порядок проведения государственной итоговой аттестации был утвержден приказом МОН от 7 декабря 2018 года № 1369 (зарегистрирован в Минюсте 2 января 2019 года) и вступил в силу 25 января 2019 года.

Утвержденный Порядок определяет механизм и формы проведения ГИА лиц, получающих общее среднее образование в заведениях общего среднего образования I - III степеней и других заведениях, обеспечивающих получение полного общего среднего образования на определенном уровне, и лиц, получающих общее среднее образование по семейной (домашней) форме.

Среди основных изменений: отныне засчитывать в качестве оценки за ГИА сертификаты или дипломы международного языкового экзамена по иностранному языку смогут не только ученики 11-х, но и 9-х классов. В частности, 12 баллов имеют возможность получить ученики 9-х классов в случае наличия сертификата или диплома, подтверждающего уровень владения языком А2 и выше, а для классов с углубленным изучением - В1 и выше; ученики 11(12)-х классов в случае наличия сертификата или диплома, подтверждающего уровень владения языком В1 и выше, а для классов с углубленным изучением - В2 и выше.

Право проходить ГИА получили ученики, находящиеся в следственных изоляторах в ходе досудебного следствия. В данном случае проведение аттестации будет обеспечивать закрепленное за СИЗО заведение образования.

Пересдать в этом году ГИА в форме ВНО смогут студенты ГКР "Младший специалист", в 2018-м году получившие неудовлетворительную оценку по результатам аттестации (1 - 3 балла). Речь о тех, кто после 9-го класса получает профессию в заведении профессионального или высшего образования и одновременно заканчивает получение полного общего среднего образования. В прошлом году такие студенты впервые сдавали ГИА в форме ВНО по украинскому языку.

В Порядок также заложены изменения, которые начнут действовать с 1 января 2021 года. Это обязательное прохождение ГИА в форме ВНО по математике для тех, кто получает полное общее среднее образование. То есть выпускников 11-х классов, а также учеников заведений профобразования и студентов заведений высшего образования, вступавших на базе 9-ти классов.

В целом же государственную итоговую аттестацию в этом году будут сдавать:

- ученики 4-х классов. ГИА проводится исключительно для мониторинга качества образования и никоим образом не влияет на оценивание результатов обучения ученика. Происходят в письменные форме в заведении образования. Сроки утверждает руководитель заведения образования в пределах учебного года. Обязательной является аттестация по украинскому языку и математике;

- ученики 9-х классов. ГИА проводится в письменной форме в заведении образования. Сроки утверждает руководитель заведения образования в пределах учебного года. Обязательной является аттестация по украинскому языку и математике. Третий предмет - по выбору ученика из перечня, который ежегодно утверждается МОН;

- ученики 11(12)-х классов. ГИА проводится в форме внешнего независимого оценивания по 3 предметам: первый - украинский язык, второй - математика или история Украины, третий - на выбор ученика. Проходит в пункте тестирования. Сроки утверждает МОН;

- ученики и студенты, получающие ГКР "младший специалист" или профессиональное образование одновременно с получением полного общего среднего образования (вступление на базе 9-ти классов).

Сдают ГИА по 3 предметам: 2 в форме ВНО (украинский язык и математика или история Украины) в пункте тестирования, третий в письменном виде в заведении образования. Сроки ВНО утверждает МОН, третьего предмета - заведение образования.

В Порядке также предусмотрено, что ученики, проживающие на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса или линии столкновения и не получающие общее среднее образование в школах на подконтрольной Украине территории, могут пройти аттестацию экстерном в заведениях образования, рекомендованных органами управления в сфере образования.

Кроме этого, такие ученики могут пройти аттестацию в рамках упрощенного вступления через образовательные центры "Крим-Україна" и "Донбас-Україна".

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