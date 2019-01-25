Комитет ВР по вопросам экологической политики поддержал законопроект о соблюдении нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах при эксплуатации автомототранспорта, передает ЮрЛига.

За эксплуатацию автомототранспортных и других передвижных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в отработанных газах превышают установленные нормативы, предлагают ввести административное взыскание в виде предупреждения с обязанностью устранить правонарушение в течение 14 дней, а за повторное нарушение - штраф 50 НМДГ (850 грн).

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы на своем заседании рассмотрел соответствующий законопроект № 9360 и рекомендует Комитету по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности внести на рассмотрение Верховной Рады предложение о принятии его за основу.

Выявлять факты эксплуатации транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах будет Нацполиция.

Как сообщила "Страна", в Раде хотят расширить полномочия Государственной экологической инспекции.