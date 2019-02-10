Исследователи из Ньюкаслского университета Великобритании сделали важное открытие о природе гена RBMXL2, который уже был известен науке. Специалисты установили, что именно этот ген ответствен за бесплодие у мужчин.

"Ген RBMXL2 может играть критическую роль для бесплодных мужчин. Этот ген присутствует только у людей и млекопитающих мужского пола, и его дисфункция препятствует образованию сперматозоидов", - сообщается в пресс-релизе, которое передает MedikForum.

Ученые признают, что, несмотря на свою распространенность, мужское бесплодие все еще плохо изучено и во многом остается загадкой для врачей. Ген RBMXL2 был обнаружен в Y-хромосоме, которую всегда было очень трудно исследовать. В этот раз специалистами была проведена серия экспериментов на мышах с активизированным геном RBMXL2.

В ходе своего расследования ученые обнаружили, что включение гена RBMXL2 блокировало экспрессию других генов, вследствие чего сперматозоиды не получали возможности нормально развиваться и оплодотворять яйцеклетку. Авторы проекта полагают, что то же самое происходит в организме мужчин – "проснувшийся" ген RBMXL2 делает их бесплодными.

"Данный ген известен уже более 20 лет, но его роль в развитии бесплодия мы смогли уточнить лишь сейчас, и это настоящий прорыв. Бесплодие влияет не только на репродуктивную функцию, оно негативно сказывается на психическом здоровье мужчин, снижает их самооценку и может приводить к тяжелым депрессиям", - отметили научные специалисты.

Ранее американские ученые выяснили, что мужское нижнее белье может повлиять на репродуктивную функцию.

Как сообщала "Страна", ученые нашли у людей неизвестную науке сеть сосудов внутри костей, похожую на новый орган.

Ранее ученые создали безалкогольный виски, который можно пить за рулем.

Мы рассказывали, что ученые выяснили, что древние люди отрезали себе пальцы в ритуальных целях под действием психотропов.