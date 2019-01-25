Самым приятным подарком для полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко стал футбольный мяч, который ему подарили в детстве дедушка и мама.

Об этом футболист сообщил в программе "Футбик", куда Степаненко пришел в наряде Деда Мороза.

"Как только мне дарили мячи, мне всё время не везло, попадёт в дерево абрикосу, а там такие маленькие веточки, и лопнет. И мне приходилось нести на шиномонтаж, делать, потом зашивать обратно, там вылезала такая гуля, он становился овальный, яйцеобразный. И как-то мне уже дед с мамой поехали купили настоящий мяч, кожаный такой, который был похож на профессиональный. Было написано made in Pakistan, это говорило о том, что качество. Поэтому, для меня этот подарок запомнился", - рассказал полузащитник "Шахтера".

"Мы на самом деле всегда играем в теннис-бол в сборной. И когда ты стоишь под сеткой, тебе набрасывают и ты бьёшь в лёт, это довольно таки опасный удар, тяжело взять, потому что сильный отскок, и мы этим пользуемся. Это очень хорошо делают Саша Зинченко, Женя Коноплянка, и у меня получается", вспомнил Тарас мяч, забитый ударом через себя в ворота Мариуполя.

Видео: youtube.com/Mykola Vasylkov

Видео: youtube.com/SMS

Как сообщала "Страна", донецкий "Шахтер" подписал 25-летнего киевского защитника из "Александрии". Он заключил соглашение с "горняками" на пять лет.

Отметим, что Шахтер показал закулисное видео о сборах в Турции.