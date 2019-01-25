Всего за "Золотых" и "Серебряных медведей" на 69-м Берлинале будут соревноваться 17 фильмов, которые снимали режиссеры из 25 стран. Об этом заявил на пресс-конференции директор Берлинале Дитер Козлик, сообщает Укринформ.



69-й фестиваль станет последним для Козлика как директора. «Мне повезло 18 лет быть директором этого фестиваля», - подчеркнул в связи с этим Козлик.



Он также отметил, что в течение многих лет публика была преданной Берлинале, и ее количество значительно возросло.



Что касается киномира, то он, по словам директора, изменился. В этом году в программе - немало фильмов из Восточной Европы, Латинской Америки, Азии.



Кроме того, по мнению Козлика, программа кинофестиваля становится все более "политической". И добавил, что, в частности, в Берлине будут представлены фильмы на тему миграции, аморального поведения католических священников, о смене власти и т.д.



Жюри Берлинале в этом году возглавит Бинош.



69-й Международный Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля.

"Доброта незнакомцев", режиссер Лоне Шерфиг. Страны производства: Дания, Канада, Швеция, Германия - фильм открытия

"Земля под ногами", режиссер Мари Крьойцер. Страна производства: Австрия

"Золотая перчатка", режиссер Фатих Акин. Страны производства: Германия, Франция

"Божьей милостью", режиссер Франсуа Озон. Страна производства: Франция

"Я был дома, но", режиссер Ангела Шанелек. Страны производства: Германия, Сербия

"Сказка о трех сестрах", режиссер Эмин Элпер. Страны производства: Турция, Германия, Нидерланды, Греция

"Город-призрак. Антология", режиссер Дени Коте. Страна производства: Канада

"So Long, My Son", режиссер Ван Сяошуай. Страна производства: Китай - мировая премьера

"Элиза и Марсела", режиссер Изабель Койшет. Страна производства: Испания - мировая премьера

"God Exists, Her Name is Petrunija", режиссер Teona Strugar Mitevska. Страны производства: Македония, Бельгия, Словения, Хорватия, Франция - мировая премьера

"Marighella", режиссер Вагнер Моура. Страна производства: Бразилия - мировая премьера, вне конкурса

"Мистер Джонс", режиссер Агнешка Холланд. Страны производства: Польша, Великобритания, Украина - мировая премьера

"Öndög", режиссер Ван Цюаньань. Страна производства: Монголия - мировая премьера

"The Operative", режиссер Юваль Адлер. Страны производства: Германия, Израиль, Франция, США - мировая премьера, вне конкурса

"Пиранья", режиссер Клаудио Джованнези. Страна производства: Италия - мировая премьера

"System Crasher", режиссер Nora Fingscheidt. Страна производства: Германия - мировая премьера

"Время отводить лошадей", режиссер Ханс Петтер Муланд. Страны производства: Норвегия, Швеция, Дания - мировая премьера

"Varda by Agnès" - документальный, режиссер Аньес Варда. Страна производства: Франция - мировая премьера, вне конкурса

"Farewell to the Night", режиссер Андре Тешин. Страны производства: Франция, Германия - мировая премьера, вне конкурса

"Amazing Grace" - документальный, режиссер Алан Эллиотт. Страна производства: США - мировая премьера, вне конкурса

"Синонимы", режиссер Надав Лапид. Страны производства: Франция, Израиль, Германия - мировая премьера

"Власть", режиссер Адам Маккей. Страна производства: США - немецкая премьера, вне конкурса

"Одна секунда", режиссер Чжан Имоу. Страна производства: Китай - мировая премьера

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