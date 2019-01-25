В пятницу, 25 января, президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения о возобновлении финансирования госрасходов и продолжении работы федерального правительства США (т.е. завершении т.н. шатдауна).

"У меня были мощные альтернативы, но я не стал их использовать в этот раз", - отметил американский лидер на пресс-конференции перед Белым домом.

Также он заявил, что создание "стены, заграждения, барьера на границе с Мексикой - важная часть соглашения". Барьер построят, как "умную стену" из стали и оснастят сенсорами, дронами и другими цифровыми устройствами.

"Я добьюсь того, чтобы гарантировать выплаты всем сотрудникам (государственных структур - ИФ) за отработанное время как можно скорее", - подчеркнул Трамп, отметив, что он попросил Конгресс США немедленно приступить к голосованию по законопроекту о возобновлении финансирования.

Федеральные госорганы США прервали нормальный режим работы 22 декабря из-за отказа президента одобрить проект временного бюджета, в котором не были учтены средства на усиление пограничной безопасности и строительство стены на границе с Мексикой общей суммой в $5,7 млрд. Во время так называемого "шатдауна" отпуск без содержания были отправлены около 800 тыс. госслужащих.

Видео: youtube.com/АНТРОПОГЕНЕЗ РУ

Как сообщала "Страна", из-за прекращения финансирования госрасходов (шатдауна) военные США впервые в истории остались без зарплаты.

Напомним, что 23 января Трамп признал и.о. президентом Венесуэлы отстраненного судом спикера, которого тут же признали власти США.