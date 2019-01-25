Самолет и вертолет столкнулись в небе над Альпами и рухнули на склоне горы. Видео
В горах на севере Италии в эту пятницу столкнулись небольшой туристический самолет и вертолет, в результате чего как минимум 4 человека погибли. Об этом сообщает Rai News.
"В небе над горной областью Валле-д'Аоста на северо-западе Италии недалеко от французской границы в пятницу столкнулись маленький туристический самолет и вертолет. По предварительным данным, погибли 4 человека, а еще 2 человека получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.
#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 января 2019 г.
Летательные аппараты столкнулись на высоте более 3 тысяч метров над горой Рютор. На месте инцидента уже обнаружены обломки.
Два вертолета Альпийской спасательной службы отправились, чтобы эвакуировать пострадавших.
Как сообщала "Страна", в Бразилии на жилой квартал упал вертолет с туристами, есть погибший.
Ранее в России разбился и загорелся вертолет с пассажирами.
Мы писали, что в Португалии разбился вертолет, перевозивший женщину с сердечным приступом. Весь экипаж погиб.