В горах на севере Италии в эту пятницу столкнулись небольшой туристический самолет и вертолет, в результате чего как минимум 4 человека погибли. Об этом сообщает Rai News.

"В небе над горной областью Валле-д'Аоста на северо-западе Италии недалеко от французской границы в пятницу столкнулись маленький туристический самолет и вертолет. По предварительным данным, погибли 4 человека, а еще 2 человека получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.



Летательные аппараты столкнулись на высоте более 3 тысяч метров над горой Рютор. На месте инцидента уже обнаружены обломки.

Два вертолета Альпийской спасательной службы отправились, чтобы эвакуировать пострадавших.

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