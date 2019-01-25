Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий выехал из расположения "горняков" на тренировочном сборе в Турции. Футболист скорее всего продолжит карьеру в питерском "Зените".

На позицию 29-летнего защитника "Шахтер" уже приобрел Валерия Бондаренко из "Александрии". Киевлянин уже тренируется под 44-м номером, который ранее принадлежал Ракицкому.

Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в "Зенит" за 10 миллионов евро. Еще 2 млн донецкий клуб может получить в виде бонусов. Зарплата Ракицкого в российском клубе составит 2,5 млн евро в год.

Как сообщала "Страна", знаменитый Гремио отказался продать Шахтеру свою юную звезду за 12 миллионов евро. Тете совсем недавно подписал новый контракт с Гремио до 2021 года, а его гарантированное право выкупа (клаусула) составляет 100 миллионов евро. Нападающий выступает за молодежную команду Гремио.

Напомним, что "Шахтер" опубликовал видео с голами Ракицкого, которое очень похоже на прощальное.