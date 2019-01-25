Темпы заражения корью в Украине набирают обороты, приобретая угрожающие масштабы.

Ежедневно в стране фиксируется от 300 до 400 заболевших. Об этом сообщил на пресс-конференции заведующий лабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины Игорь Марычев. Его цитирует корреспондент Укринформа.

"Если в 2018 году ежедневно регистрировалось 50 заболевших корью, то уже за 18 дней 2019 года количество заболевших в день превышает 300-400 человек. Темпы заражения корью в Украине колоссальные", - подчеркнул он.

По словам эпидемиолога, такая сложная ситуация с распространением кори стала следствием антивакцинальной кампании, которая охватила Украину 10 лет назад.

"Сложная эпидемиологическая ситуация с распространением кори в Украине возникла не сегодня и не вчера. Она начала развиваться после вспышки кори в Украине в 2006 году. После неблагоприятного стечения обстоятельств, в частности, смерти подростка из Краматорска в 2008 году, вакцинация в нашей стране была прервана", - констатировал эпидемиолог.

Он отметил, что международные организации давно прогнозировали рост показателей заболеваемости кори в Украине. Он также отметил, что, в частности, в Грузии, где на 3,7 млн населения зарегистрировано около 250 случаев заболевания корью, правительство уже определяет ситуацию как "эпидемическая".

"Есть четкое определение ВОЗ, что такое "вспышка заболевания" и что такое "эпидемия заболевания". Сейчас осложнилась эпидемситуация в Грузии, где на 3,7 млн населения зарегистрировано около 250 случаев заболевания корью и уже правительство разрабатывает мероприятия и определяет ситуацию как "эпидемическая", - сказал Марычев.

И.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун 23 января заявила, что Минздрав в ближайшее время планирует рассмотреть вопрос об объявлении эпидемии кори.

В Украине с 28 декабря 2018 года по 18 января 2019 года корью заболели уже 8 498 человек - 3 537 взрослых и 4 961 ребенок. По данным Минздрава, всего в этом году от осложнений кори умерли уже пять человек. В 2018 году корь унесла 16 жизней.

Как сообщала "Страна", десятки военных попали в госпиталь в результате вспышки кори в одной из частей Винницкой области.

Отметим, что во вторую неделю года в Харьковской области заболеваемость корью выросла почти в половину.

Напомним, что во Львове 16-летняя девушка впала в кому из-за осложнений от кори.