После космического столкновения, которое привело к появлению группы обломков, на нашей планете появились химические элементы, критически важные для возникновения жизни. К такому выводу пришли американские ученые.

Удар произошел около 4,4 миллиардов лет назад. Землю протаранила "бродячая планета величиной с Марс", выбив в космическое пространство обломки пород. Из этих обломков позже сформировался наш естественный спутник - Луна. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые убеждены, что кроме создания нового небесного тела у космической аварии было и другое следствие. В частности, углерод и азот из странствующей планеты, который теперь входит в органические соединения, попал на Землю. Петрологи из техасского Университета Райса пришли к такому выводу после ряда экспериментов с геохимическими реакциями под высокими температурами и давлением, протекающих в недрах нашей планеты.

Они хотели понять, как Земля получила ключевые химические элементы: от метеоритов или возможно из каких-то других древних источников. Руководитель группы исследователей Демманвир Гревал обнаружил, что планета с богатым на серу ядром должна была бы иметь большие запасы углерода и азота на поверхности.

Земное ядро, скорее всего, состоит из железа и никеля. Поэтому посторонняя планета с серным ядром могла бы передать эти летучие элементы Земле в нужной пропорции, если бы она врезалась в нее. К таким выводам исследователи пришли благодаря компьютерному моделированию многочисленных сценариев развития Солнечной системы, сравнивая результаты с тем, какой вид она имеет на самом деле.

"Исследуя примитивные метеориты, ученые уже давно выяснили, что Земля и другие твердые планеты внутреннего круга солнечной системы лишены летучих веществ. Но время и механизм попадания этих летучих элементов долгое время были темой для ожесточенных споров", - сказал ученый Радждип Дасгупта. "Предложенный нами сценарий первый, который может объяснить временной отрезок и способ попадания этих веществ на основе геохимических доказательств", - добавил он.

Как сообщала "Страна", Япония впервые в истории запустит искусственные метеориты над Землей. По сравнению с природными, японские метеоры более массивные и будут двигаться в атмосфере медленнее, что позволит наблюдать их в течение более продолжительного, чем обычные, времени.

Отметим, что во время затмения на Луну упал метеорит и образовал новый кратер.