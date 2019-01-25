Основатель соцсети Фейсбук Марк Цукерберг заявил о намерении интегрировать интернет-сервисы WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Об этом передает американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что после вступления изменений в силу пользователь Facebook сможет отправлять защищенное сообщение человеку, например, имеющему аккаунт лишь в WhatsApp. В настоящий момент это невозможно, поскольку сервисы работают как отдельные приложения.

Создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер приняли решение покинуть компанию в сентябре 2018 года. Источники СМИ сообщали того, что они разошлись во мнениях с руководством Facebook относительно степени автономности Instagram и стратегии развития этой соцсети.

Такое потребуется полной трансформации механизмов функционирования платформ. Все три сервиса продолжат работать как независимые приложения, однако инфраструктура, обеспечивающая их действие, будет унифицирована, отмечают источники.

Цукерберг также требует встраивания во все сервисы технологии сквозного шифрования. Процесс интеграции платформ, по словам источников, находится на начальной стадии, и Facebook планирует завершить его к концу текущего года или в начале 2020 года.

Объединяя инфраструктуру сервисов, Facebook рассчитывает удержать миллиарды пользователей в своей экосистеме. В компании полагают, что более частое использование платформ Facebook для отправки текстовых сообщений может заставить людей отказаться от других мессенджеров, включая сервисы Apple или Google.

Facebook заявила, что хочет "предоставить пользователям наилучший опыт в плане общения в мессенджерах". Более частое общение пользователей с помощью приложений Facebook может дать компании новые возможности.

"Люди хотят, чтобы мессенджеры были быстрыми, простыми, надежными и конфиденциальными, - отмечается в сообщении компании. - Мы работаем над тем, чтобы встроить в большее число наших мессенджеров технологию сквозного шифрования и изучаем способы облегчить пользователям доступ к друзьям и членам семьи между платформами".

Интеграция сервисов является резким изменением подхода Цукерберга к WhatsApp и Instagram, которым он обещал значительную автономность в момент их покупки. Facebook приобрела WhatsApp за $19 млрд в 2014 году, Instagram - за $715 млн в 2012 году.

Как сообщала "Страна", Facebook и Instagram убрали "синие галочки" верификации у страниц президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, аккаунты Хуана Гуаидо, который провозгласил себя новым венесуэльским президентом и был тут же признан Белым домом, по-прежнему считаются "подлинными" обоими сервисами.

Напомним, что Facebook станет отслеживать, кто с кем живет.