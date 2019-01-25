Спасателям удалось найти немецкого туриста, который заблудился в Карпатах вечером 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области на своей странице в Facebook.

Отметим, что спасатели получили информацию о том, что лыжник из Германии 1971 года рождения заблудился в Раховском районе на горе Драгобрат еще в 19:45 24 января. С тех пор продолжалась спасательная операция. И уже в 18:13 25 января ГСЧС сообщила о том, что туриста нашли в районе Урды. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное, медпомощь ему не нужна.

Скриншот, фото: Facebook/ Управління ДСНС України у Закарпатській області

Напомним, снежная лавина похоронила в Австрии трех лыжников из Германии.

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