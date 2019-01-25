Сегодня, 25 января 2019 года, около 17 часов остановилось сердце известного украинского журналиста, заместителя руководителя отдела экономических новостей УНИАН Николая Ивановича Бабича. Коллектив УНИАН выражает свои глубокие соболезнования семье, друзьям и знакомым Николая.

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"Без нашего надежного товарища, веселого оптимиста, дотошного расследователя, талантливого автора, чуткого руководителя, наставника десятков молодых журналистов, учителя и неизменно надежного члена команды мы все стали сиротами. Нам трудно подобрать слова для текста этой новости. Однако мы точно не оставим смерть 48-летнего Николая, который пошел на простую плановую операцию в киевской больнице, без точного установления причины трагедии. Люди не должны умирать от укола с анестезией. У Бабича остались жена Инна и трое детей. И – огромное творческое наследие, а также – куча творческих и жизненных планов. Мы, твои коллеги, Николай, попробуем – по крайней мере часть тех планов – реализовать"- говорится в сообщении.

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