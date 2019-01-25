По состоянию на пятницу, 25 января, во Львове обнесли лесами и начали демонтаж аварийной стелы Монумента Славы, которым в начале 2019 года занялись новые подрядчики. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сейчас работы проводит частный предприниматель Роман Хома, с которым подписала договор Галицкая районная администрация. Уже установлены леса, а альпинисты сняли некоторые гранитные плиты. Начали с самых аварийных. Далее работы будут проводиться поэтапно, метр за метром, - постепенно исчезнет вся стела. Важные элементы передадут в музей "Территория террора".

Однако на сегодняшний день сроки демонтажа 30-метровой стелы не известны – на работы могут повлиять и погодные условия.

Фото: zaxid.net

Напомним, монумент Славы открыт в 1970 году (ранее - Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил) - это мемориал в память о Красной (Советской) армии, одной из победительниц над нацизмом во Второй мировой войне.

Ансамбль состоит из тридцатиметрового пилона с пятью горельефами, олицетворяющими основные виды войск, бронзовой скульптурной группы из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери и массивной гранитной стелы с шестью большими медными горельефами.

Еще в октябре 2017 года Монумент Славы во Львове предлагали не сносить, а видоизменить. Также мы писали, что Монумент Славы часто становился объектом деятельности местных вандалов.