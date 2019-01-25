В среду, 23 и 24 января, в чемпионате Украины по хоккею сыграли три хоккейных поединка в рамках 32-го тура первенства "УХЛ – Пари-Матч". "Белый Барс" на своей площадке разгромил "Ледяных Волков", "Донбасс" без проблем разобрался в Харькове с "Динамо" и продолжил серию побед, а "Кременчук" в овертайме проиграл "Днепру". Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.



"Белый Барс" – "Ледяные Волки" 8:3 (2:1, 4:1, 2:1)



Результативным вышел поединок между "барсами" и "волками" на "Ледовом стадионе" в Белой Церкви. Гости вышли вперёд первыми, однако ещё до перерыва подопечные Буценко не только сравняли счёт, но и захватили лидерство. Ударной для хозяев вышла вторая 20-минутка, в которой они ещё четыре раза огорчали голкиперов столичного клуба.

Результат 6:2 практически не оставлял шансов команде Николая Сидорова, но его ребята не сдались и забросили третью шайбу. Правда, до финальной сирены белоцерковчане провели ещё две результативных атаки – финальный итог поединка 8:3. В составе "волков" дубль оформил Павел Борисов, а у "Белого Барса" дважды забивал Владислав Куцевич.

Видео: youtube.com/УХЛ

МХК "Динамо" – "Донбасс" 1:6 (0:1, 0:5, 1:0)



Дончане без проблем продлили свою победную серию до 16 матчей. Если в первом периоде харьковчане, оставшиеся без главного тренера, оказывали сопернику достойное сопротивление, то на вторые 20 минут «динамовцев» попросту не хватило. "Донбасс" уничтожил соперника, забросив сразу пять шайб за период. Отквитать один гол у харьковского клуба получилось, но не более.



Подопечные Сергея Витера в лёгком и непринуждённом стиле одолели "Динамо" 6:1. При этом гости потратили для победы ровно столько сил, сколько необходимо было. Дончане продолжают погоню за «Днепром», и уже сравнялись с командой из Херсона по потерянным очкам.



"Кременчук" – "Днепр" 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)



Очередную битву на льду провели "Кременчук" и "Днепр". Седьмой эпизод триллера прошёл на "Айсберге". У кременчужан прослеживается некий спад в игре, а у херсонцев наблюдалась неутешительная статистика в играх против команды Савицкого – только одна победа по буллитам и сразу пять неудач. Противники достаточно долго играли до первой ошибки одного из клубов.

И только в конце второго периода отличились хозяева льда – перед перерывом шайбу забросил Артём Шиманский. "Днепр" пошёл отыгрываться в третьей 20-минутке, но пробить оборону кременчужан не удавалось до момента Андрея Жвачкина, который забил с передачи Николая Коляды.



По сложившейся традиции в противостояниях "Кременчука" и "Днепра" победитель матча решался в овертайме. И здесь гости показали себя с лучшей стороны – вырвать победу они сумели после гола Кирилла Бондаренко, который удачно сыграл на добивании и принёс своему клубу тяжёлую победу. На данный момент отрыв "Днепра" от "Донбасса" составляет три очка, но у дончан игра в запасе.

Видео: youtube.com/УХЛ

Фото: uhl.ua

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