Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун освобожден из-под стражи в зале суда под залог в $250 тыс., сообщает Bloomberg.

При этом суд запретил Стоуну выезжать за пределы трех штатов: Флориды, Нью-Йорка и Вирджинии. Также ему разрешено посещать Вашингтон.

В пятницу бывший политический советник американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун был задержан во Флориде. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам. В частности, одно из них касается препятствования правосудию, еще одно - оказания давления на свидетелей, и пять - дачи ложных показаний.

Ранее Associated Press сообщило, что предъявленные Стоуну обвинения, вероятно, не связаны с возможным вмешательством России в выборы президента США в 2016 году. Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс после ареста Стоуна заявляла, что обвинения против него "никак не связаны с президентом".

Ранее Стоун заявил, что гражданин России Генри Гринберг предлагал купить у него компромат на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон за 2 миллиона долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что ФБР продолжает искать доказательства работы Трампа на Россию.

Также мы сообщали, что Трамп ответил на обвинения The New York Times в работе на Кремль.