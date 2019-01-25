Президент Петр Порошенко в ходе проекта "рождественские встречи", который выходит на телеканале Ахметова "Украина" и снимался накануне Рождества, проговорился, что, по его мнению, процесс штурма лавр в Украине после создания УПЦ не должен ускоряться. Видеозапись передачи опубликована в YouTube.

"И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм Лавр, передача всего - нет. Всему свое время, и не надо это ускорять", - сказал Порошенко, комментируя расширение ПЦУ и переход в нее парафий УПЦ во время "встречи" с военным капелланом Леонтием.

Порошенко также в очередной раз сообщил, что "строительство собственной церкви - это осуществление мечт поколений украинцев". Также, по его мнению, украинцы всегда завидовали своим соседям по поводу наличия у тех своей церкви. Кроме того, Порошенко прокомментировал свое отношение к религии.

"Я не могу сказать, что я очень верующий человек. У каждого свой путь к богу и уж точно нельзя кичиться этим, потому что церковь - это что-то очень личное", - сказал он.

Видео: YouTube/ Muroljub

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области представители ПЦУ при содействии местных властей захватили очередной храм УПЦ.

Кроме того, в УПЦ рассказали, как захватывают их храмы, в частности, религиозную общину отождествляют с территориальной и вмешиваются в церковные дела.

Помимо этого, уже после записи передачи с Порошенко был принят антицерковный рейдерский закон, позволяющий захватывать храмы по-новому.