В 2019 году главную статуэтку "Оскара" за лучший фильм получила лента Питера Фаррелли "Зеленая книга", обойдя таких номинантов, как "Звезда родилась", "Рим", "Фаворитка", "Богемская рапсодия", "Черный клановец", "Власть" и "Черная пантера".

Картина стала одним из лидеров по числу номинаций на премию "Оскар" – их пять. Всего она получила три награды: Мархешал Али стал лучшим актером второго плана, еще одна статуэтка за лучший сценарий. Также фильм успел получить три "Золотых глобуса": "Лучшая комедия/ мюзикл", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана".

В украинских кинотеатрах фильм как раз идет в прокате. Рассказываем о главном фильме 2019 года по версии американских киноакадемиков.

О чем фильм

Это комедийная драма. Она рассказывает о том, как джазовый музыкант, афроамериканец Дон Ширли нанимает вышибалу Фрэнка Валлелонгу по кличке Тони Лип своим шофером. Они отправляются в поездку по глубокому Югу США. Путешествие осложняется тем, что на юге в те времена процветал расизм.

Поездка длится восемь недель, которые меняют взгляды на жизнь ии у водителя, и у пассажира. Фрэнк понимает, что Ширли действительно гениальный, но очень одинокий музыкант. А тот, в свою очередь, видит в неотесанном вышибале потенциального близкого друга.

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о реальном человеке. Дон Ширли – был великим музыкантом, другом Джона Кеннеди и борцом за права афроамериканцев.

Главные роли исполнили Вигго Мортенсен (он снялся в таких лентах, как "Властелин колец", "Капитан Фантастик"), Махершал Али (известный по фильмам "Лунный свет", "Голодные игры") и Линда Карделлини (запомнилась ролями в фильмах "Основатель", "Мстители)".

Скандал с родственниками прототипа

Родственники пианиста остались недовольны тем, как он изображен в фильме. Они назвали "Зеленую книгу" симфонией лжи. Морис Ширли, 82-летний брат музыканта, и Эдвин Ширли III, его племянник, утверждают, что тот вовсе не считал Тони Липа своим близким другом.

Родственники Ширли говорят, что сам Дон уже отказывал Нику Валлелонге в предложении экранизировать историю "Зеленой книги".

После скандала исполнитель роли пианиста Махершала Али связался с его родственниками, чтобы принести свои извинения. Он попросил его простить, если он их чем-то обидел, и рассказал, что во время подготовки к роли не знал о том, что у Ширли остались близкие родственники.

Интересные факты

"Зеленая книга" – это справочник для темнокожих путешественников, который действительно существовал в середине ХХ века. Во времена расовой дискриминации в США путеводитель помогал им найти в дороге безопасные места для ночлега и еды, заправки и другие сервисы.

Режиссер Питер Фаррелли в свое время снял известную комедию "Тупой и еще тупее".

Сценарий "Зеленой книги" написан сыном реального Тони Липа и основан на его рассказах о Ширли и их взаимоотношениях.

Настоящий Дон Ширли в детстве учился в Ленинграде – его пригласили туда изучать теорию музыки, когда пианисту было 9 лет. Он начал играть с двухлетнего возраста.

Отзывы о фильме

Те, кто уже успел посмотреть "Зеленую книгу" делятся своими впечатлениями от фильма и от новости о том, что он получил "Оскар".

"Шо я вам могу сказать за этот Оскар2019... Достал он уже со своей политкорректностью.

Формула успеха ясна. Есть в фильме есть темнокожие или гомосексуалы? Вот вам и победитель! А если темнокожие геи - это вообще верняк!

Сегодня среди номинантов на лучший фильм было сразу две ленты про расизм, одна из которых в итоге и победила - "Зеленая книга". Кучу наград непонятно за что взял комикс от Marvel "Черная пантера". Хотя нет, понятно за что. Там же супергерой - темнокожий.

Лучшим актером стал Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри, известного своей гомосексуальностью.

А статуэтка за главную женскую роль досталась Оливии Колман за фильм "Фаворитка", где центральное место отведено лесбийской любви.

А, еще новый тренд. Обязательно нужно за что-то наградить мексиканцев. Видимо, это такая компенсация за стену Трампа.

Короче, Оскар весь такой политкорректный, что это уже просто неприлично. Они там даже кино не смотрят походу. Темнокожий? На тебе Оскар! Гей? Держи статуэтку, только не обижайся, малыш! Чтобы понять, кто там победил, уже даже в Гугл лезть не надо. И так все понятно. Скучно".

"Зеленая книга" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм". При этом режиссер номинирован не был".

Пройдоха Тони Болтун (Tony Lip), которого в отличном фильме "Зелёная книга" отлично сыграл Вигго Мортенсен, успел поработать не только вышибалой и водителем - он ещё и актёром стал: 27 пунктов в фильмографии. В "Крёстном отце" изображал гостя на свадьбе. А в "Сопрано" у него вообще большая роль: Тони Болтун - Кармайн Лупертацци.

"Возможно, скажу сейчас как Шариков — "Не согласен я", — но я не согласен. Не согласна с американской киноакадемией, отдавшей "Оскар" фильму "Зеленая книга" как лучшему. Как по мне, хорошая добротная картина, но когда смотришь, то возникает ощущение, что где-то уже что-то такое было. Мне по основной мысли и вообще по эмоциям напомнил "Один плюс один" — душевный такой фильм о том, как двое людей из разных "слоев" становятся лучшими друзьями. Только "Один плюс один" всё равно лучше. Зато рада за Рами Малека и его "Оскар". Вот прям очень".