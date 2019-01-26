В Париже с 24 января по 17 февраля должны были показать скандальный проект "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского. Было смонтировано 700 часов экранного времени из 13 фильмов и сериалов, которые входят в "Дау". Зрителям предлагают сутками просматривать видео, а также посещать концерты и перфомансы.

Проект стал скандальным еще до начала показа из-за сцен насилия и секса, многие из которых были реальными. Режиссера обвиняют в бесчеловечном отношении к участникам съемочного процесса, дискутируют об этичности фильма. Впрочем некоторые критики успокаивают: "Когда в "Дау" секс, испражнения и драки - это все взаправду. А когда смерть и инцест - нет".

"Дау" стал смесью реалити, документального, игрового фильма. Складывается впечатление, что три года на закрытой территории (многие участники не покидали место съемок и жили там же без телефонов и интернета) режиссер организовал что-то вроде игры-фантазии с расплывчатым сценарием и живыми людьми, и записывал результаты эксперимента на видео.

Пока громкий старт под вопросом, организаторы в последний момент перед премьерой сообщили, что ждут разрешение от полиции и властей. Пока в Париже решают проблемы, "Страна" рассказывает, что известно о фильме, какими скандалами он отметился, кого в нем сыграли Добкин, Шуфрич и Гордон, а также, что пишут в соцсетях о "Дау".

Как будут проходить показы

В Париже проект "Дау" занимает три пространства: в театрах Шатле и де ля Виль и Центре Помпиду. Там декорировали интерьеры под сталинскую эпоху - с красным бархатом и портретами вождей, привезли советские кровати из Украины, а в буфете обещают подавать борщ с черным хлебом.

Посетителям предлагают на выбор купить билеты-визы. Действующие в течение 6 часов обойдутся в 35 евро, на целые сутки - 75 евро. Билет на неограниченный период времени стоит 150 евро. Перед показом зрителям предложат ответить на вопросы опросника, у них заберут смартфоны и выдадут специальные гаджеты, которые служат гидами.

Зрителям предложат принять участие в экспериментах, например, надеть каску, способную довести до оргазма, посмотреть театральный перфоманс, пообщаться с шаманом или священником, выпить и закусить в баре. Все это время их будут снимать.

В апреле похожие мероприятия планируют провести в Лондоне и Берлине. А полную 700-часовую версию фильма сделают доступной на онлайн-платформе Dau Digital.

Премьера была назначена на 24 января, но организаторы показа сообщил, что он отложен до получения разрешения от префектуры полиции. Тем, кто купил билеты на первые дни, предлагают вернуть их и получить назад деньги или прийти на "Дау" в другой день. Но премьера по факту все-таки состоялась и на нее попал ограниченный круг людей.

О чем фильм

Изначально режиссер Илья Хржановский хотел снять фильм о Нобелевском лауреате Льве Ландау, вдохновившись мемуарами его жены Конкордии Дробанцевой. Сценарий он поручил написать известному писателю Владимиру Сорокину. Однако от идеи байопика практически не осталось и следа, поскольку выяснилось, что опираться на мемуары супруги Ландау нельзя, они были больше похожи на эротические фантазии, чем на то, что происходило в действительности.

После этого героя заменили на вымышленного персонажа Дау, напоминавшего отдаленно знаменитого физика и то, что происходило с ним. Было решено "восстановить советскую действительность" в таких деталях, в каких ее еще не показывали. Исполнитель главной роли Теодор Курентзис говорил, что это такой документальный фильм о том, как тоталитарная система может убить ангела.

Действие происходит в месте под названием Институт. По сюжету он существует с 1938 до 1968 года. Там же живут практически все персонажи. Города, в которых происходят события фильма, никогда не называются, но чаще всего это условный Харьков или условная Москва.

Как проходили съемки

На создание фильма ушло 13 лет. Съемки проходили в Харькове и заняли 3 года (начались в 2008 и закончились в 2011-м). Для них построили специальный павильон в виде советского НИИ, несколько улиц, буфет.

Харьков выбрали, поскольку там было снимать дешевле, чем в Москве. Кроме того, там было подходящее пространство, а Лев Ландау некоторое время жил и работал в этом городе. К тому же некоторые недовольные участники съемок говорят, что режиссер смог привлечь к проекту массу неустроенных жителей провинции, пользуясь их нищетой и тем, что им нечего терять.

В проекте снялось около 300 человек, из них половина постоянно жили на территории огромной съемочной площадки. Среди тех, кто засветился в проекте, были и некоторые украинские политики и журналисты.

Михаил Добкин фильме сыграл первого секретаря харьковского горкома КПУ, Нестор Шуфрич стал наркомом тяжелой промышленности, Михаил Бродский сыграл секретаря ЦКУ, Дмитрий Гордон в фильме – комбриг. Также в фильме снялся Леонид Черновецкий.

Заглядывал на площадку и российский миллиардер Роман Абрамович, но появится ли он в кадре - непонятно.

Фото: Михаил Добкин, Нестор Шуфрич и Дмитрий Гордон

Снимались и работники спецслужб, бездомные, проститутки. Физиков сыграли аутисты, избивавших их НКВДшников - люди с криминальным прошлым и реальными сроками отсидки. Также засветились неонацисты под руководством россиянина Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом Тесак и отбывающего в настоящее время тюремный срок.

Профессиональных актеров режиссер практически не задействовал. Из них можно назвать разве что Радмилу Щеголеву, которая в свое время была соведущей "СВ-шоу" (его вела Верка Сердючка) по имени Геля. Щеголева сыграла роль жены академика Дау.

Самого ученого сыграл греческий и российский дирижер Теодор Курентзис. Их сына, которого в фильме зовут Денис, сыграл музыкант Николай Воронов, известный публике по песне "Белая стрекоза любви". Также в фильме участвовала художница Марина Абрамович. Музыку для проекта писала группа Massive Attack.

"Дау" хотели сделать максимально реалистичным, поэтому режиссер по минимуму вмешивался в происходящее, а камеры не выключались никогда. Участникам запрещалось покидать съемки на протяжении всего времени, пока они работали. У них забирали телефоны и не разрешали общаться с "внешним миром". За ними постоянно наблюдали, мониторы выключались только тогда, когда люди занимались сексом, но и это камеры исправно записывали.

Отзывы от участников съемок самые противоречивые, они говорят, что благодарны и работали в неплохих условиях, другие жалуются, что работали за копейки, по 15 часов в день. Им приходилось носить неудобную одежду, которая натирала и давила, женщинам выдавали вату и бинты, чтобы они не пользовались прокладками. По задумке режиссера все должны были максимально вжиться в образы и дух того времени.

Интрижки, конфликты и злоупотребление спиртным поощрялись, ведь режиссеру нужны были эмоции. Все это снималось. Рассказывают, что по сюжету умирающего и прикованного к постели Ландау сыграл уже другой человек, по настоящему прикованный к постели.

Сам Хржановский любил наблюдать за "парком советского периода" из кабинета, напоминающего вышку надсмотрщиков в лагере. Он признавался, что проект вышел из-под контроля и теперь ведет его за собой.

Изначально предполагалось, что "Дау" будет полнометражкой, и ее представят в Каннах в 2010 году. Затем журналистов позвали, чтобы поговорить о фильме в 2015 году, но встреча не состоялась без каких-либо объяснений. В 2018 году появился 10-минутный трейлер, но его затем удалили. В закрытом режиме 5-часовую версию показывали в Украине. Сообщалось, что прокатная версия составит 3 часа. Но, видно, планы постоянно меняются.

Что касается бюджета, то прозрачности в этом нет. Изначально сообщалось, что бюджет был на 3,5 миллионов долларов, затем, по слухам, он разросся до 10 млн долларов. А таинственным спонсором называли российского бизнесмена, основателя Yota Сергея Адоньева.

Скандальные подробности

В сети активно обсуждают некоторые особенности съемочного процесса. К примеру, известно, что физическое и сексуальное насилие на съемках были настоящими.

В фильме есть как минимум две сцены сексуального насилия. В одной директор Института пытается принудить к сексу секретаршу, в другой сотрудник органов госбезопасности насилует сотрудницу Института бутылкой. Обе участницы не выдвинули никаких жалоб и дали согласие на показ соответствующих сцен. А создатели проекта говорят, что все подобные сцены обязательно показывали участникам и спрашивали согласия на то, чтобы включить их в проект.

Кроме того, помощника Марины Абрамович Эндрю Ондрежака избил и изнасиловал Максим Марцинкевич с друзьями. Также на съемках Марцинкевич отрезал голову свинье, а на ее шкуре вырезали звезды. Неонацисты понадобились для сцены захвата Института. В процессе съемок декорации были разрушены на самом деле, а на их обломках устроили рейв-вечеринку с диджеями.

По сути, в чем-то проект стал похож на большое реалити-шоу, где вымысел переплелся с происходящим на самом деле.

Что пишут в соцсетях

Многие пользователи возмущены еще до премьеры фильма.

"Это ыскуства"

"Тарковский для кадра коров сжигал, а у режиссера "Дау" проститутку для съемок привезли и в кадре насилуют бутылкой. А потом заявляют, что она была не против... (!!!) У меня волосы на голове зашевелились от ужаса. И оправдывается, отчего-то этот кошмар тем, что это "ыскуства" и "что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", - пишут в Facebook.

"Но ведь есть же проект "Дом-2"

"В самолете прочитал еще пару статей про 'дау', и в сухом остатке получается, что это уникальный проект, потому что люди в нем не играют, а живут, и это ценно и интересно, потому что учит нас чему-то и создает драматургию нового уровня, когда заготовленный сценарий переплетается с импровизацией, которая влияет не только на персонажа, но и на исполнителя. Типа, научились пачкать искусством жизнь.

Один из примеров был, например, такой: кгб давило-унижало какого-то чувака, но он не сломался, а потом вернулся домой, и его доломала жена (которая и в жизни ему жена). Сама, никто не просил, не было такого в сценарии. Просто че он такой тюфяк.

Тут я, конечно, очень сильно упрощаю и, как следствие, наверное, перевираю мысль рецензентов, поэтому даже ссылок на статьи давать не хочу, и не могу сказать, что они звучат неубедительно. Убедительно.

Но ведь есть же проект 'дом-2', в котором очень похожая механика: сценаристы направляют исполнителей, а те уже дальше стараются сами в меру своих способностей. и в нем точно так же переплетается заготовка с реакцией, и реакция персонажа влияет не только на него, но и на исполнителя.

Но про 'дом-2' такие статьи никто не писал. никто не считал, что это новое слово в искусстве. мне вообще кажется, что это считалось (и считается) низкопробным развлечением. И в этих статьях он тоже, кажется, не упоминается (а нет, вру, упоминается один раз впроброс).

Но в чем отличие? В том, что создатели 'дом-2' не озвучили (и, возможно, не осознавали) свои творческие амбиции? в том, что снято в цвете и для телека? В том, что изначально позиционировали себя как низкопробное развлечение для масс? В том, что не было квазисоветского антуража?

Или у них слишком оптимистично все, Ольга Бузова слишком симпатичная и, не думал, что скажу такое, но все же, слишком хорошо танцует и поет и никогда не пыталась изнасиловать собаку?

Почему 'дау' это событие, которое не стыдно обсуждать, ты можешь высказать любое мнение, но сам факт твоего участия в таком обсуждении сразу говорит, что ты человек культурный и брейгеля этой осенью слушал, предпочитая, разумеется, старшего.

И в то же время попробуйте обсудить особенности отношений Ольги 'Солнце' Николаевой и Мая Абрикосова — да от вас те же самые люди отойдут как от прокаженного. Почему Юпитеру все, а Маю Абрикосову ничего?

Что было бы, если бы главным инвестором 'дау' был телеканал тнт, а 'дом-2' финансировал бы малоизвестный олигарх?

Я сердцем чувствую, что какая-то разница есть, ее не может не быть, но сформулировать не могу".

Но есть и те, кто восхищаются масштабом и кропотливостью работы.

"Совершенно потрясающая история"

Я впервые услышала о проекте ДАУ этой осенью. Оказалось, что в Харькове долго-долго шёл гигантский по своим масштабам и сложности социальный эксперимент. Шёл, а Харьков не очень знал. И вот - эксперимент окончен.

То, что я читаю о результате - потрясает. Как? Как это было возможно сделать без шума? Что ещё происходит рядом с нами в параллельных реальностях? Зачем? Зачем был этот эксперимент? Совершенно потрясающая история.

"Вот как надо снимать кино"

"Вот как надо снимать кино... Для фильма не просто воссоздавали интерьеры тех времён, заморачиваясь с каждой деталью. Хржановский поселил в Институте настоящих ученых, врачей, администраторов, уборщиков — всего четыреста человек. Все они носили одежду тех времен; вместо сигарет — папиросы, прикуривать только спичками; разумеется, никаких мобил, современного сленга и упоминаний о "съемках фильма". Речь идет о полном, максимально правдоподобном воссоздании работы советского института".

"Если честно, то смотреть дико скучно и даже местами дико и мерзко"

В сети появляются и отзывы тех, кто успел сходил на премьеру в Париже, несмотря на то, что разрешение не получено.

"Как честная девушка,рассказываю. Перед тем, как идти, я прочитала все доступные рецензии. чтобы подготовиться. Ну и подготовилась так, что была готова ко всему. Меня предупредили о натуральном сексе и насилии. Я это в натуральном виде не очень люблю,но таково нынче искусство. Надо привыкать. Правда, я вспомнила, что "в СССР секса нет", а режиссер упирал на достоверность, и мне стало ещё любопытный.

Я взяла простую визу на 6 часов, рассудив, что больше чем 4 раза по 6 часов я не выдержу, и тогда это самый дешевый вариант. Надо было прийти за полчаса и получить визу. Для этого в центре площади Шатле был построен стеклянный киоск и там выдавали визы. Очередь была огромной, и слабо двигалась. Я подумала, что это часть концепта. Во-первых, потому что это часть советской цивилизации, а во-вторых, потому что Сорокин же сценарий писал.

Уже время подходило к шести, как к нам в конец очереди пришли люди и сказали, что все отменяется так как префектура не дала разрешение. И всех просят уйти, а деньги вернут или можно перенести на другой день. Все стали расходиться, а я почему-то пошла к киоску. Я настолько была готова ко всему, что даже не удивилась.

Возле самого киоска я неожиданно встретила знакомую даму, очень важную в культуре. Едва я успела поздороваться, как появился сам Хржановский и сказал, что разрешение на прием публики не дали, но друзей и друзей друзей провести можно. В общем, мне удалось убедить тех, кто пропускал, что я друг. "Администратор вспомнил, где он видел эти ясные голубые глаза.." - вспомнила я своего любимого персонажа.

Друзей и друзей друзей оказалось на полный театр. Театр де ла Виль, напротив Шатле. На входе просили сдать телефоны в камеру хранения, дальше был портик секьюрити и... бар. Я очень обрадовалась горячем чаю в железных кружках, так как была очень простужена и сильно кашляла. На стойке даже была миска с кусочками лимона.

Тем временем всех пригласили в зал, и мы пошли рассаживаться. На входе в зал давали специальный телефон с переводом. Я таки удивилась количеству французов и людей, не говорящих по русски. Мне казалось, что тут должна быть сугубо русскоязычная публика.

Театр во время ремонта это гениальный ход. это можно было прямо в театре и снимать. Очень погружает в советскую атмосферу. Эдакий вечный ремонт мира.

Несмотря на включенные отопители, было очень холодно. Крутой амфитеатр из ободранного бетона с матами из плотного поролона. Свет погас, и на нас нахлынули сначала звуки.

Звуки были странные, под стать фильму. Шёпот, завывания, вой... Минуты через три появилось что-то на экране.

Не буду пересказывать фильм Дау 7, чтобы не портить впечатление тем, кто ещё пойдёт.

Фильм очень статичный, свет неровный, лица блестят, камера иногда дрожит... Если бы я не прочитала, что там невероятно крутой оператор, я бы решила, что это брак. А так наверное творческий приём. В фильме три человека - Дау, его старая любовь и неожиданно вернувшаяся жена. Прекрасная игра актёров в замкнутом пространстве, обилие реквизита. Очень красивое трюмо.

Я так подготовилась к чему-то тяжелому для восприятия, что этот фильм понравился мне как фильм, но был слишком банальным для моего расширенного восприятия. То есть я вполне могла бы его посмотреть в обычном кинотеатре. По композиции напомнил Осеннюю сонату Бергмана. Ничуть не хуже,кстати. Фильм закончился неожиданно, даже оторвался. Мне чего-то не хватало.

После фильма нам предложили пойти в кабинки и поговорить с участниками. Меня спросили, на каком языке я хочу общаться, я сказала, что мне все равно, и тогда меня как единственную из группы, владеющую русским, отправили в кабинет с русским собеседником. Им оказалась симпатичная женщина с длинными рыжими волосами. Она спросила меня, что мне понравилось, что я скажу семье про фильм. Сказала, что на её мужа фильм произвел тяжёлое впечатление. Я ответила, что наверное я не то смотрела, мне попалась классическая картина. Я читала, что для кабинок пригласили психологов, попов, раввинов и даже шаманов. И спросила, в чем смысл этих разговоров. она сказала, чтобы вывести зрителя из фильма. И еще сказала, что она актриса и там тоже работала. Оказалось, что она была женой Дау. То есть я полтора часа смотрела на неё крупным планом и не узнала! Я офигела от себя и поняла, что я хороший зритель и погрузилась в искусство.

Потом в баре кормили. Я съела тарелку борща из железной миски. И опять горячий чай, чтобы не кашлять на весь зал.

Потом сказали, что внизу начнётся ещё показ. Я пошла вниз, дверь в зал была закрыта и стоял охранник, объявивший, что мест нет. Но мне сегодня определённо везло: вышел другой охранник из зала и сказал, что есть одно место. Я тут же юркнула в зал, где оказалось десяток свободных мест. Зал был маленький, всего четыре ряда стульев. Мы смотрели Дау 8. Наследие. И тут мне понадобилось терпение, настольное на любопытстве.

Ещё в кабинке для разговоров женщина спросила меня, уйду ли я, если мне будет неинтересно. Я честно сказала нет. Ибо любопытство во мне сильнее. Ну и еще надежда что вот потом будет интереснее. Или жалко пропустить что-то важное. Вообщем, я из тех, кто смотрит до конца. Отдельное браво архитектор и художнику постановщику. Построили фантастической красоты декор, в четком духе сталинского ардеко. Особо отмечу дверные ручки серпами.

А фильм - половина это пьянка уборщицы с дворниками и вторая половина секс дворников вперемешку с мордобоем и в конце экстатический религиозный монолог на унитазе.

Речь исключительно матерная. Я забавлялась слушанием французского перевода и даже узнала пару новых слов.

Если честно, то смотреть дико скучно и даже местами дико и мерзко. Хорошо потом в баре наткнулась на милейшую девушку, специально прилетевшую из Москвы на премьеру, и она мне объяснила, что у неандертальцев тоже бывает любовь. Такая ущербная. Ну хорошо, пусть будет, но по мне так незачем разводить на два часа экранного времени и называть это высоким искусством. Впрочем, и в живописи, увы, так же.

Обещали ещё какое то действие, на выходе из зала были кабинки с мониторами, там одновременно можно было смотреть на микро экранах разные фильмы, получая соответствующий звук,подводя курсор на изображение. Скука - долгий секс без диалога, нудные разговоры, выпивки... Не знаю, пойду ли ещё".