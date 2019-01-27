Поздно вечером 26 января в Калифорнии (в Киеве ранним утром 27 января) состоялся финал Гран-при тяжеловесов ММА Bellator 214, в котором выступают звезды второго десятка лучших бойцов ММА в мире, в отличие от промоушна UFC, собравшего звезд первой величины. На октагоне встретились Федор Емельяненко и Райан Бейдер. Бой транслировало "Матч ТВ".

Райан Бейдер нокаутировал своего соперника в первом же раунде и стал чемпионом, став обладателем сразу двух поясов - победителя Гран-при и чемпиона в тяжелом весе.

Спортивные эксперты поговаривают, что после этого поединка россиянин, которого называют Последний Император, завершит карьеру. Сам он сказал, что ему нужен отдых, а после этого он примет решение о своей карьере, но не стал отрицать, что уже сказывается возраст и травмы.

Как прошел бой

Зал тепло приветствовал и Райана Бейдера, и Федора Емельяненко. Болельщики настроились на зрелище, хотя отмечали, что российский боец вышел с несколько опустошенным взглядом. До боя многие говорили, что у россиянина шансы хуже, но он может выиграть в первых раундах, как это было, когда он был на пике карьеры.

Но буквально первое же сближение на октагоне, и ударом с левой Бейдер попал в челюсть Емельяненко, рассек бровь, и добил своего соперника. После падения Емельяненко рефери остановил бой. Впрочем Федор избежал тяжелых травм, сам покинул арену и ушел в раздевалку.

На пути к финалу Емельяненко одолел американцев Фрэнка Мира и Чейла Сонена. А Бейдер выиграл у таких бойцов, как Мухаммед Лаваль и Мэтт Митрион. Поединок 26 января показал, что 35-летний Бейдер находится в лучшей форме, чем 42-летний Емельяненко.

Теперь главной интригой остается, объявил ли Федор Емельяненко о завершении карьеры, ведь возраст и хроническая травма колена, дают о себе знать. Кроме того, этого не исключал и сам легендарный боец, который уже однажды ушел с октагона, но затем решил вернуться в спорт.

Что говорят после боя

После победы Райан Бейдер назвал Федора Емельяненко величайшим бойцом всех времен и что для него было честью драться с таким соперником.

"Я понял, что хорошо попал по нему, после чего пошел за ним, чтобы добить. Мы прорабатывали такие варианты в тренировочном лагере. Главное, что теперь я чемпион в двух весовых категориях. Разумеется, я планирую защищать эти пояса", - цитирует американского спортсмена ТАСС.

Райан Бейдер Фото: ТАСС

Глава организации Bellator Скотт Кокер после боя сказал журналистам, что Федор Емельяненко не обязан больше драться, поскольку всего уже добился в карьере. И что контракт с Bellator завершен и теперь Последний Император сам будет решать продолжит ли карьеру.

Что говорили бойцы перед поединком

Перед последним боем ходили слухи, что бой Последнего Императора может не состояться из-за состояния здоровья российского бойца, но его представители опровергли эту информацию.

На взвешивании перед боем выяснилось, что вес Емельяненко 107,1 кг, у Райана Бейдера - 103,3 кг. Рост россиянина 183 см, у американца - 188 см.

Боевые достижения соперников перед финалом Гран-при тяжеловесов ММА Bellator 214 выглядели следующим образом:

На пресс-конференции спортсменов развели и они по отдельности отвечали на вопросы.

Емельяненко назвал бой очень важным, а Бейдера - думающим бойцом, который видит сильные и слабые стороны своих оппонентов. Он отвечал на вопросы со своим фирменным непроницаемым выражением лица.

Американец перед боем заявил, что встретиться с Емельяненко - это мечта и что он один из величайших бойцов тяжеловесов всех времен, несмотря на то, что уже находится не в расцвете сил. Бейден сравнил соперника с электропилой, особо опасной в первых раундах и сказал, что его задача - сделать так, чтобы его противник выдохся.

Гонорары бойцов

Накануне стала известна сумма гонорара бойцов за участие в финале Гран-при. 42-летний Емельяненко гарантированно получит 300 тысяч долларов, Бэйдер заработает вдвое меньше. Эти суммы названы без бонуса за победу.

Федор Емельяненко

Россиянин считается самым быстрым и взрывным тяжеловес в истории ММА. Он знаменит своей ударной техникой. Свой небольшой для тяжеловеса вес он компенсирует стремительными ударами и в свои 42 года остается одним из самых быстрых тяжеловесов в мире. Зрелищные нокауты Емельяненко не раз позволяли ему нокаутировать соперников в первом раунде. Однако в последнее время он хуже держит удар, а его технику в целом считают устаревшей. Перед боем эксперты отмечали, что его главные шансы на победу - в стойке, поскольку в партере и захватах он "хромает".

Родился спортсмен в городе Рубежное Луганской области. Когда ему было два года семья переехала в Белгородскую область России, но Емельяненко часто приезжал и в Рубежное, и в Антрацит. Жили скромно, разместились в коммунальной квартире. С детства увлекался дзюдо и самбо, иногда ночуя в спортзале. Часто брал на тренировки младшего брата Александра, который также стал выдающимся бойцом.

Фото: Федор Емельяненко

Около 10 лет Федор Емельяненко был непобедимым бойцом ММА. В 2010 году вылетел из первой десятки лучших спортсменов, в 2012-м взял перерыв и вернулся на октагон уже в 2016-м. Болельщики отмечают скромность бойца, его религиозность, у него аккаунтов в соцсетях. кроме Twittera, который введет кто-то из его окружения.

Райан Бейдер

Райану Бейдеру 35 лет, он находится на пике своей формы. Это современный боец ММА с хорошей бойцовской базой, многие бои он выиграл за счет борьбы и выносливости. Хорошо себя показывает в партере. На кону 26 января стоял второй чемпионский титул. Это первый прецендент когда боец ММА стал двойным чемпионом.

Фото: Райан Бейдер

Бейдер также увлекся спортом еще со школы. Он выиграл два чемпионата штата Невада в средней школе. А во время учебы в Университете Аризоны он стал участником участником общенационального чемпионата. Карьера бойца началась для него в 2008 году, после того, как он стал победителем шоу The Ultimate Fighter, после которого подписал контракт с UFC.