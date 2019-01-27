В Украине исковые требования об обжалования регистрации права собственности, осуществленной на основании дубликата договора купли-продажи, правомерность выдачи которого оспаривается, должны рассматриваться в порядке гражданского, а не административного судопроизводства.

Соответствующее постановление было принято 14 ноября 2018 года в Большой Палате Верховного Суда. Такое заключение было вынесено при рассмотрении дела № 161/3245/15-ц.

Дело касалось незаконного, по мнению банка-истца (приобрел право собственности на спорный офис на основании заочного решения суда по ипотечному договору), отчуждение нежилого помещения: нотариус выдал должнику дубликат договора купли-продажи (оригинал которого хранился у истца, являющегося ипотекодержателем), на основании которого было зарегистрировано право собственности за должником, что позволило неоднократно отчуждать нежилое помещение без согласия ипотекодержателя, невзирая на наложенный запрет на отчуждение.

Большая Палата согласилась с низшими судами, рассмотревшими требования относительно осуществленной коммунальным предприятием государственной регистрации права собственности на упомянутое недвижимое имущество в порядке гражданского судопроизводства, поскольку их предметом в этом случае является не проверка административно-предписывающих действий государственного регистратора - бюро технической инвентаризации или установления законности (незаконности) его действий, а отмена решений относительно государственной регистрации права собственности должника на основании дубликата договора покупки-продажи, что непосредственно связано со спором о защите вещественного (гражданского) права на это имущество.

Относительно выводов судов предыдущих инстанций по существу решения указанного спора Большая Палата отметила, что оспариваемый дубликат договора, который полностью отвечает оригиналу, не имеет самостоятельного значения и силы правовой сделки, поскольку его выдача не устанавливает, не изменяет и не прекращает гражданских прав и обязанностей, а является документом, который лишь дублирует, воссоздает содержание договора, и не может нарушать права истца. Закон не предусматривает возможности признания его недействительным через суд в связи с несоблюдением частным нотариусом установленной процедуры его выдачи, определенной статьей 53 Закона "О нотариате" и пунктом 29 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий.

"Поскольку правовые основания для признания недействительным дубликата договора отсутствуют, нельзя признать законными выводы судов предыдущих инстанций в части удовлетворения требования истца об отмене решения о государственной регистрации КП "Волынское ОБТИ" от 22 декабря 2011 года права собственности ЛИЦО_3 на офис (А-5) общей площадью 148,6 кв. м, что находится по адресу: АДРЕС_2, решение которых зависит от основного требования, а также ввиду того, что на время совершения таких действий ЛИЦО_3 был владельцем этого недвижимого имущества", - отмечено в постановлении Большой Палаты.

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