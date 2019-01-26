Любители гаджетов заинтересовались необычной новинкой от китайской компании Meizu, которая представила первый в мире смартфон без кнопок и разъемов. Эксперты уже назвали Meizu Ze гаджетом будущего.

Главные фишки Meizu Zero

Довольно скромная видеопрезентация нового продукта прошла не без трудностей. То возникли проблемы со звуком в начале прямой трансляции, то случайно, на пару секунд и раньше времени, запустили трейлер устройства. Но спустя 10 минут технические неудобства прекратились.

Уникальность Zero в том, что у него нет кнопок или разъемов, он полностью "монолитный". Вместо кнопок у новинки от Мейзу есть сенсорные панели на боковых гранях. Именно они заменят физические кнопки. Корпус гаджета назвали ONE PIECE Unibody, он цельнокерамический.

Заряжается такой монолитный смартфон через станцию быстрой беспроводной зарядки на 18 Ватт, выглядит она, как ванночка, повторяющая контуры смартфона. На ее разработку потратили два года, было использовано 75 патентов. Музыку можно слушать с беспроводной гарнитурой, разъема для наушников - нет.

Динамик заменила технология mSound 2.0, когда звук выходит из экрана. Его транслирует пьезоэлектрический излучатель, который интегрирован под поверхность дисплея и посылает на него вибрации. По уверениям создателей, к какой бы части экрана ни приложил ухо пользователь во время разговора - звук будет одинаково качественный. В Meizu говорят, что улучшить звук и повысить громкость позволила особая компоновка элементов и качественные аудиоматериалы.

Разъема для SIM-карт тоже нет, вместо нее будут использовать виртуальную eSIM. Она представляет из себя микросхему, которая впаивается в плату при производстве, а потом используется оператором сотовой сети для идентификации. Правда, такая технология еще не поддерживается в Украине - так что смысла в покупке такого монолитного устройства на наших просторах пока что нет.

Монолитность Meizu Zero позволила сделать его устойчивым к воздействию пыли и влаги. Как обещает производитель, смартфон может находиться на глубине до одного метра до получаса без ущерба для рабочих функций.

Технические характеристики Meizu Zero

По словам экспертов, новинка получилась хоть и с новаторским дизайном, но очень в духе Meizu - создателям удалось сохранить узнаваемость марки.

Почти всю переднюю панель смартфона занимает 5,99-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатка пальца и скругленными углами. Фронтальная камера расположена по центру верхней рамки.

В смартфоне используется процессор Snapdragon 845 (правда, его при первой же возможности сменят на более новый Snapdragon 855). Основная камера у смартфона двойная, с разрешением 16 Мп + 20 Мп, с поддержкой функции искусственного интеллекта One Mind AI Smart. Разрешение фронтальной камеры - 20 Мп. Из привычных средств подключения гаджета есть только Wi-Fi и Bluetooth 5.0. В Zero используется оперативная память типа LPDDR4X, однако ее объем не уточняется.

Другие характеристики смартфона, а также его цена и начало продаж, в Meizu не раскрыли. Это дает пищу для разговоров, что возможно новинка пока представлена в виде концепта. Хотя компания уже заявила, что смартфон выйдет в двух цветовых вариантах - белом и черном.

Что говорят потенциальные потребители

Мнение пользователей разделилось, одни в комментариях к обзорам пишут, что это выглядит круто и жалеют, что у нас не работают виртуальные симки. Другие не понимают, зачем так заморачиваться ради красоты, если на размер гаджета и его практичность это не повлияло. Уже появились анекдоты про "безсимочные" смартфоны.

- Алло, не могу сейчас говорить, в моем телефоне нет слота для симкарты.

- Ничего не слышно, все, давай пока.