"Страна" изучила декларации о доходах все 44 зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. Речь идет об их отчете за 2017 год.

Геннадий Балашов - выдвиженец от партии "5.10".

В собственности Балашова земельные участки в Киеве площадью 412, 400, 637 метров, жилой дом в столице площадью 467 метров. Есть у него жилье и в Киево-Святошинском районе - 100-метровый дом.

Частично или полностью Балашов владеет квартирами в Киеве площадью 77, 59, 32, 172, 240, 238, 480 метров и парой офисов.

Автопарк у Балашова небольшой, но приличный - один Mercedes-Benz CL 500 2007 года выпуска и еще две машины, оформленные на супругу и дочь. Зато гаражей в Киеве у политика целых девять.

Зарабатывает он предпринимательской деятельностью. Суммы поступлений такие: 1 199 716 гривен, 370 000 гривен, 174 950 гривен, 206 450 гривен.

У Балашова есть кредит - 2 344 650 гривен. Сбережения кандидата: 495 000 долларов, 337 000 евро, 2 400 000 гривен и 10 биткоинов.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Роман Безсмертный - самовыдвиженец, доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.

В собственности Безсмертного - 100-метровый дом в Мотыжине Киевской области и три больших земельных участка там же площадью 2500, 9300 и 10700 метров. У супруги политика - Мокриди Татьяны Александровны - есть 172-метровая квартира в Киеве, машиноместо, дом Виннице, земельные участки.

Роману Безсмертному принадлежит коллекция старинных книг, автомобиль Mersedes-Benz 2005 года выпуска, а его жене - наручные часы Chopard.

Зарплата Безсмертного по основному месту работы - в Киевском национальном университете культуры и искусств - 269 162 гривен. Зарплата по совместительству - в Аграрной партии Украины - 130 965 гривен.

Наличными кандидат хранит 7000 долларов, на банковском счете - 149 000 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Ольга Богомолец - самовыдвиженка, народный депутат.

Богомолец владеет земельными участками в Киевской области, Николаевской, Житомирской и Львовской областях: в Ивановичах (1500 метров), Покровском (500 метров), Сколе (478 метров), Верхнем Синевидном (962 метров), Радомышле (1736 метров).

У политика есть несколько домов тоже в разных регионах страны: 34-метровый - в Николаевской области, 540-метровый - в Киевской области, 74,5-метровый и 22-метровый - во Львовской области.

В Киеве у Богомолец есть ряд квартир - 253, 79, 95, 110, 264, 53, 83 метров. Все, за исключением последней, в ее 100-процентной собственности.

Она владеет несколькими нежилыми помещением, одним гаражом и тремя машиноместами.

Полностью в собственности Ольги Богомолец историко-культурный комплекс в Радомышле Житомирской области площадью 1950 метров.

Политик, судя по декларации, коллекционирует произведения искусства - их у нее более 120 экземпляров, а также девять антикварных изделий и собрание икон.

Автомобиль у Богомолец один - Mercedes-Benz ML 350 2012 года выпуска, еще две машины записано на супруга.

Также политик декларирует авторские права музыкальные произведения и изобретения (лечение разных заболеваний).

Заработная плата по месту работы, то есть в Верховной Раде, составляет 254 499 гривен. Еще она получает алименты, доходы по работы по совместительству и имеет доходы от сдачи в аренду недвижимости. К слову, один из арендаторов Богомолец - Посольство США Украине (адрес - Киев, ул. Сикорского, 4). Американские дипломаты принесли политику доход в размере 1 469 982 гривен.

Сбережения Богомолец: 433 118 долларов, 419 736 евро и 87 455 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Инна Богословская - самовыдвиженка, директор общественной организации "Вече Украины".

У политика есть право пользования двумя квартирами - 138-метровой в Киеве и 100-метровой в Харькове. Она задекламировала большое количество ювелирных украшений и одежды, но везде без указания марки.

В собственности Богословской автомобиль Toyota Camry 2017 года выпуска.

Также она указала, что владеет криптовалютой Биткоин (152 400 в денежном измерении, но без указания валюты).

Ее доход по основному месту работы - 42 000 гривен.

Наличными Инна Богословская хранит 180 000 долларов, 90 000 евро и 2 800 000 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Юрий Бойко - самовыдвиженец, народный депутат, идет на выборы при поддержке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Бойко владеет двумя земельными участками: в Лиманском районе Донецкой области (1952 квадратных метров) и в Бориспольском районе Киевской области (600 квадратных метров).

Жена политика - Вера Дмитриевна Бойко - владеет рядом квартир: в России (220 метров), в Киеве (257 метров), а также домом в Ивановичах (445 метров). В совместной собственности супругов 257-метровая квартира в столице и 81-метровая квартира в Рубежом Луганской области.

У супруги Бойко есть два ювелирных украшения и одно произведение искусства.

Автомобиля у политика два, оба принадлежат ему: Mercedes-Benz GL500 2006 года выпуска и ВАЗ 2101 1978 года выпуска.

Заработная плата Юрия Бойко по месту работы, то есть народным депутатом, составила 248 403 гривен. Для обеспечения депутатской деятельности он получил 252 825 гривен.

На банковском счете политика 14 070 долларов. Сбережения в гривнах, долларах, рублях и евро есть у его супруги.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Виктор Бондарь - выдвиженец от партии "Видродження", народный депутат.

В собственности политика 611-метровый дом в Гостомеле Киевской области, там же земельный участок площадью 1500 метров. В Одессе у Бондаря есть 78-метровая квартира.

Он задекларировал коллекцию из драгоценных икон в количестве 17 штук, картины, ювелирные и антикварные изделия, семь наручных часов марки Breguet, а также Ulysse Nardin и Vacheron Constantin.

Виктору Бондарю принадлежит 50% капитала ООО "Будинформ" (в денежном выржаении - 2 695 000 гривен).

Заработная плата по основному месту работы, то есть народным депутатом, составила 234 498 гривен. Еще он получил 252 825 гривен на выполнение депутатских полномочий.

Наличными политик хранит 1 317 665 долларов, 170 514 гривен и 240 600 евро.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Александр Ващенко - самовыдвиженец, глава правления общественной организации "Влада народу".

В собственности Ващенко 84-метровая квартира в Киеве. Ему принадлежит 100% капитала международной телекадикампании "АВИ ТИВИ" (в денежном измерении - 500 000 гривен).Также он является конечным бенефициаром Украинской нефтегазовой группы и Вуд-продакшен.

Заработную плату или иной доход он не указывает. Наличными кандидат хранит 5 550 000 гривен, 523 000 долларов и 320 000 евро.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Александр Вилкул - выдвиженец от клона "Оппозиционного блока" - партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", народный депутат.

Политик арендует 69-метровую квартиру в Киеве, также у него есть право пользования 123-метровой квартирой в Днепре.

В коллекции Вилкула наручные часы марок Patek Philippe, Vacheron Constantin, A. Lange and Sohne, Breguet, Panerai, IWC, F.P. Journe, Parmigiani и Rolex.

Также политик задекларировал коллекцию книг, ювелирные изделия без указания бренда, антикварные изделия и произведение искусства.

В собственности Александра Вилкула автомобиль Chevrolet 2008 года выпуска.

Заработная плата по основному месту работы, то есть народным депутатом, составила 222 716 гривен. На выполнение депутатских полномочий он получил еще 252 825 гривен.

В банке Вилкул хранит 7 миллионов гривен и 4 миллиона долларов. Наличными - 511 000 долларов, 310 000 евро и 300 000 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Николай Габер - самовыдвиженец, член Патриотической партии Украины.

В собственности Габер - 28-метровая и 62-метровая квартиры в Киеве, несколько земельных участков в Великомихайловском район Одесской области и там же 215-метровый дом.

Супруге политика - Николаевой Елене Михаловне - принадлежит автомобиль Mitsubishi Lancer 2007 года выпуска.

Габер указывает, что является основателем газет "Экспресс-Курьер", "Политическая кухня", "Детская газета", "В мире животных", "Веселый Киев" и "Украинского орнитологического журнала".

Заработная плата по основному месту работы - помощником народного депутата - составила 37 280 гривен. Также задекларировал подарок в денежной форме для себя на сумму 2 632 662 гривен, а также своей дочери - на 1 300 000 гривен.

Наличными Габер хранит 76 600 гривен, 134 000 долларов, его супруга - 7000 долларов, его дочь - 50 000 долларов.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Дмитрий Гнап - выдвиженец от партии "Сила людей".

В 50-процентом собственности Гнапа 36-метровая квартира в Киеве, его супруга - Пономарева Наталья Сергеевна - владеет 67,5-метровой квартирой в Софиевской Борщаговке и автомобилем Hyundai Accent 2014 года выпуска.

Кандидат указывает доход от предпринимательской деятельности - 977 461 гривен, гонорары составили еще 99 164 гривен.

На счету Гнап хранит 23 685 гривен, супруга - 73 602 гривен. Кандидат не задекларировал 9000 евро - часть премии премии "Свободная пресса Восточной Европы-2015", которую он "забыл" перечислить на нужды АТО.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Анатолий Гриценко - выдвиженец от партии "Гражданская позиция".

В собственности у Анатолия Гриценко нет ни квартир, ни земельных участков. В это же время его супруге - Мостовой Юлии Владимировне - принадлежат два земельных участка в Украинке Обуховского района площадью 2360 и 5829 метров.

Мостовая владеет 347-метровой дачей в той же Украинке и квартирами в Киеве площадью 56, 33, 80 и 110 метров.

В собственности у Гриценко автомобиль Volvo XC90 2013 года выпуска и водный мотоцикл YAMAHA VX700 2006 года выпуска.

Политик получает пенсию, она составила 139 620 гривен. Доход по основному месту работы, в Киево-Могилянской академии, составил 14 885 гривен.

Сбережения Анатолия Гриценко: 120 029 гривен и 170 426 долларов.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Александр Данилюк - самовыдвиженец, руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ".

В 100-процентной собственности супруги Данилюка - Суродиной Светланы Владимировны - недвижимость в крымской Гаспре (Ялта): 1028-метровый земельный участок, гараж, две квартиры - 21 и 28 метров, а также 80-метровый дом.

Заработная плата Данилюка составила 620 170 гривен, доход его жены от предпринимательской деятельности в Лондоне - 1 730 024 гривен.

Деньги семья Данилюка хранит в британских фунтах. Он - 170 000 наличными, супруга - 92 000 фунтов.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Юрий Деревянко - выдвиженец от партии "Воля", народный депутат.

В собственности Деревянко - 638-метровый дом в Козине Киевской области, 155-метровая квартира в Киеве, 65-метровая квартира в крымском Форосе, 209-метровая дача в Ясногородке Киевской области, несколько земельных участков. В частичной собственности - еще несколько квартир и комплекс по производству с\х продукции под Киевом.

Деревянко задекларировал картину "Кусочек Крыма" 1959 года, наручные часы марок Jaeger-LeCoultre и Blancpain. Его супруга - Зверева Анастасия Владимировна - владеет ювелирными украшениями, часами Girard-Perregaux, одеждой марки Marco Vanoli.

Автопарк семьи Деревянко - три Land Rover, Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска, Lexus RX 450H 2009 года выпуска, Mercedes-Benz 2009 года выпуска.

Зарплата Деревянко по основному месту работы, то есть народный депутатом, составила 240 821 гривен. На выполнение депутатских полномочий он получил еще 252 825 гривен,

Наличными Деревянко хранит 177 036 гривен и 4 212 073 долларов. Средства, одолженные третьим лицам - 10,5 миллионов долларов.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Дмитрий Добродомов - выдвиженец от партии "Народный контроль", народний депутат.

В собственности у политика 139-метровая квартира во Львове. В Киеве он снимает квартиру площадь 93 метра. Также он арендует автомобиль Skoda Octavia 2012 года выпуска.

Владеет акциями "Львовметалла".

Заработная плата по основному месту работы, то есть народным депутатом, составила 227 094 гривен. На исполнение депутатских полномочий он получил еще 252 825 гривен.

Также ему был компенсирован проезд в размере 38 170 гривен, а также аренда жилья на сумму 191 080 гривен.

На банковских счетах он хранит 64 тысячи гривен, 4307 долларов. Наличными - 170 000 гривен, 20 600 долларов, 8700 евро, 36 235 гривен в драгоценных металлах.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Василий Журавлев - выдвиженец от партии "Стабильность", глава общественной организации "Федерация футбола Мариуполя".

Журавлеву принадлежит 144-метровый дом в Старом Крыму (Мариуполь), его супруге - Журавлевой Виктории Викторовне - 163-метровая квартира в Мариуполе и несколько нежилых помещений там же.

Журавлев задекларировал наручные часы Hublot и Patek Philippe, супруга - Hublot, Cartier и четыре ювелирных украшения.

Мать кандидата - Журавлева Алла Петровна - владеет 14,29% акций ООО "М.О.Р.Е. ПАРТНЕРС" (в денежном измерении - 307 тысяч гривен).

Журавлев не указывает доход - ни свой, ни супруги. Наличными он хранит 23 000 долларов и 508 000 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Владимир Зеленский - выдвиженец от партии "Слуга народа", руководитель "Квартал 95".

В собственности Зеленского 352-метровый дом в Иванковичах под Киевом и 131-метровая квартира в столице.

У его супруги - Зеленский Елены Владимировны - 130-метровая квартира в крымской Ливадии, 284-метровая квартира в Киеве, 90-метровая квартира в Лондоне. Еще несколько квартир у Зеленский в частичной собственности, арендуют они несколько офисов.

Актер задекларировал наручные часы марок Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Bovet, а также бриллиантовые украшения Graff - кольцо и сережки.

Владимир владеет автомобилем Land Rover 2016 года выпуска, супруга - Mercedes-Benz 2014 года выпуска.

Также супруги владеют несколькими компаниями на Кипре и Виргинских островах. После скандала в СМИ Зеленский задекларировал и кипрскую офшорную кампанию Green Family LTD, которая имеет кинобизнес в России.

Кроме того, в собственности Зеленских - несколько украинских компаний, связанных с "Кварталом". А у самого артиста - ряд изобретений и патентов, правда, каких именно - не указано.

Артист задекларировал почти 8 миллионов гривен дохода. Сюда входят поступления от передач и концертов, а также сдача в аренду зарубежной недвижимости.

На счетах - около 750 тысяч долларов и полтора миллиона гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Сергей Каплин - выдвиженец от Социал-демократической партии Украины, народный депутат.

Недвижимого имущества в пользовании Калина нет. Он арендует в Киеве квартиру площадью 204 метра (расходы на аренду в размере 191 080 гривен государство компенсирует, что также указано в декларации).

Ему принадлежит автомобиль KIA Magentis GE2.0 D6MT2 2007 года выпуска.

Зарплата Каплина по основному месту работы, по есть депутатом Верховной Рады, составила 244 130 гривен.

Сбережений в банке у политика нет.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Юрий Кармазин - самовыдвиженец, президент общественной организации "Институт права и общества".

Кармазину принадлежит гараж в Одессе и земельный участок под Киевом площадью 969 метров. В частичной собственности - 140-метровая квартира в Одессе и 124-метровая квартира в Киеве.

Он задекларировал четыре наручных часов марок РАКЕТА, Parmiclani Fleurier, Kleynod и Audemars Piguet.

Автопарк Кармазина: Volkswagen Passat B7 2012 года выпуска, Lexus 2010 года, Hummer 2007 года, Honda 2007 года. Последняя машина принадлежит его супруге - Кармазиной Ларисе Ильиничне.

Кандидат задекларировал 30% капитала ООО Агентства по профилактике правонарушений "Феликс И К" (в денежном выражении - 60 000 гривен).

Пенсия кандидата - 132 808 гривен. Также он указал пенсию супруги (48 000 гривен) и стипендию дочери 16 072 гривен.

На счетах у него 1000 долларов, 2100 евро. Наличными - 20 000 долларов.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Илья Кива – выдвиженец от Социалистической партии Украины, глава Всеукраинского профсоюза МВД Украины.





В собственности Кивы – 49-метровая квартира в Киеве, 1480-метровый земельный участок в Полтавской области, гараж и большая, 394-метровая, сливная яма.



Заработная плата кандидата в президенты по основному месту работы – 143 787 гривен. Сбережения – один миллион гривен, который Илья Кива хранит в виде наличиных.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Аркадий Корнацкий - самовыдвиженец, народный депутат.

В собственности Корнацкого 2500-метровый дом Кулибабе Киевской области, там же земельный участок площадью 3500 метров.

В Николаевской области у него есть здание молочного цеха, в Киеве - кафе, в Первомайске - отель.

В Чаусовом, Первомайске, Кумари, Конецполе и других населенных пунктах Николаевской области у Корнацкого огромное количество земли, квартир и домов - жилых и нежилых.

Автомобиль у политика - Mercedes-Benz 2011 года выпуска.

Он владеет юридической фирмой, жилищно-строительным кооперативом и другими компаниями.

Зарегистрировал Корнацкий и изобретение - скоростную автомобильную дорогу и способ повышения экологичной безопасности на ней.

Наличными Аркадий Корнацкий хранит 30 миллионов гривен, 775 000 долларов и 155 000 евро.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Руслан Кошулинский - выдвиженец от партии "Свобода", глава секретариата политсилы.

В собственности политика - 235-метровый дом во Львове, там же земельный участком площадью 334 метров. Из незавершенного строительства - гараж, теплица и беседка.

Супруге свободовца - Кошулинский Марии Васильевне - принадлежит автомобиль Nissan 2013 года выпуска.

Зарплата Руслана Кошулинского по основному месту работы - 22 458 гривен. У его супруги в "Галичфарм" - 129 798 гривен.

Наличными он хранит 80 000 гривен и 7300 долларов, на счету в банке - 16 583 гривны.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Виктор Кривенко - выдвиженец от партии "Народный рух Украины", народний депутат.

В собственности Кривенко - два земельных участка в Головуре Бориспольского района плозадью 2709 и 1199 метров. Политику принадлежит 158-метрова дача в Кийлове Киевской области, на 84-метровую квартиру в столице у него оформлено право пользования.

Кривенко задекларировал наручные часы Ulysse Nardin и мебель (страна производства не указана). У него есть автомобиль Hyunday Gets 2007 года выпуска, у его супруги - Кривенко Елены Васильевны - Lexus LS 600H L 2008 года и Mini Cooper Contryman SD м года.

В качестве нематериального актива Елена Кривенко декларирует хлебобулочное изделия или пшено, обогащенное макро- и микроэлементами.

Заработная плата кандидата по месту работу - народным депутатом - 246 604 гривен, на выполнение депутатских полномочий он получил еще 307 335 гривен. Жена Кривенко по основному месту работы - в благотворительном фонде "КОЛО" заработала 33 623 гривен.

Все деньги политик хранит в виде наличных 25 000 долларов, 7500 евро и 200 000 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Сергей Кривонос - выдвиженец от партии "Воины АТО", первый заместитель командира Сил специальных операций ВСУ.

Кривонос задекларировал 84-метровую квартиру в Хмельницком, собственником которой является третье лицо.

Его заработная плата по основному месту работы - в воинской части А3682 - составила 319 642 гривен. Супруга политика - Кривонос Елена Васильевна - работает там же, ее доход - 119 404 гривен.

Наличными кандидат хранит 45 000 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Виталий Куприй - самовыдвиженец, народный депутат.

В собственности у Куприя 91-метровая квартира в Грузии и 32-метровая квартира в крымской Ялте. Еще он владеет магазином непродовольственных товаров с офисом площадью 291 метр, который находится в Днепропетровской области.

В Киеве политик арендует 131-метровую квартиру.

Отдельно кандидат в президенты задекларировал три автомобиля: два Chrysler 2005 года выпуска и Renault Logan 2012 года выпуска. Также в его собственности мопед Kawasaki ZX600E 2000 года и водный мотоцикл Bavaria 2001 года.

Доход Куприя по основному месту работы, то есть народным депутатом, составил 248 997 гривен. Отдельно он получил 252 825 гривен - это средства, связанные с исполнением депутатских полномочий.

Доход от предпринимательской деятельности составил 997 630 гривен.

Куприй предпочитает хранить деньги не на счетах в банке, а в виде наличных: так, у него 3 миллиона гривен, у его супруги - 15 000 долларов.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Юлия Литвиненко - самовыдвиженка, временно безработная.

В собственности Литвиненко 72-метровая квартира в Киеве и автомобиль Volkswagen 2013 года выпуска.

Заработная плата по основному месту работы (ООО "Новости 24 часа" - это телеканал NewsOne, где Литвиненко работала в 2017 году) - 32 839 гривен, по совместительству на телеканале Прямой - 4434 гривен.

Наличными Литвиненко хранит 10 000 долларов и 100 000 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Олег Ляшко – выдвиженец от Радикальной партии Олега Ляшко, народный депутат.





В собственности Ляшко – 357-метровый дом в Козине Обуховского района. Там же земельный участок площадью 6539 метров.



В Киеве у него 95-метровая квартира, в Княжичах – несколько земельных участков.



Кандидат в президенты декларирует коллекцию монет выпущенных Нацбанком, вилы сельские. Следом за ними в списке идут часы марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet, Audemars Piguet.



Помимо прочего, у политика есть итальянская мебель (для кухни, спальни и гостинной), велотренажер и коллекция монет иностранного происхождения. У супруги политика – Сайранен Роситы Александровны – несколько драгоценных украшений без указания брендов.



В собственности Ляшко – Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, у Сайранен – Mersedes-Benz 2017 года выпуска.



Зарплата кандидата в президенты по основному месту работы, то есть народным депутатом, составила 259 308 гривен. Выигрыш в лотерее "Фаворит спорт" - 571 045 гривен. Доход от сдачи имущества в аренду – 1 871 000 гривен. Также он получает проценты от вкладов в банке.



Так, в Ощадбанке он хранит 4 445 067 гривен и 713 444 долларов. В виде наличиных – 484 000 долларов, 70 000 евро и 839 000 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Александр Мороз - выдвиженец от "Социалистической партии Александра Мороза", пенсионер.

Политик совместно с супругой - Мороз Валентиной Андреевной - владеет 113-метровой квартирой в Киеве.

Морозу принадлежит 96,72% общего капитала ООО "Редакция газеты "Сельская правда" от Ивана Бокого". В денежном измерении это 5 900 000 гривен.

Александр Мороз получил 44 891 гривен пенсии, соцвыплаты составили 149 640 гривен.

В банке политик хранит 24 000 долларов.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Евгений Мураев - выдвиженец от партии "Наши", народный депутат.

Мураев владеет 170-метровой квартирой в Харькове. В Киеве он имеет право пользования 53-метровым гостиничным номером.

В политика есть пара золотых часов - Breguet и Bovet, а также Rolex. Также он имеет карабин марки Blaser Attache. Ездит Мураев на автомобиле Lexus LX 570 2012 года выпуска.

Указывается, что он - бенефициар ООО "Новости 24 часа".

Доход кандидата в президенты по основному месту работы, то есть народным депутатом, составил 200 627 гривен. На исполнение депутатских полномочий он получил еще 252 825 гривен.

Сбережения Евгения Мураева: десять миллионов гривен, два миллиона долларов и один миллион евро. Все эти средства он хранит в виде наличных.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Валентин Наливайченко - выдвиженец от партии "Общественно-политическое движение "Справедливисть".

В собственности у Наливайченко 1200-метровый земельный участок в Киево-Святошинском районе. Совместно с супругой - Еленой Ивановной Наливайченко - он владеет квартирой в Киеве площадью 73 метра.

Самостоятельно жена политика владеет 379-метровой квартирой в столице и 357-метровой дачей в Рожнах Броварского района.

Елена Наливайченко получила зарплату по основному месту работы 39 421 гривну. У политика доходов не было.

Счетов в банке или наличных сбережений, указывается в декларации, у Валентина Наливайченко нет.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Роман Насиров - самовыдвиженец.

В собственности Насирова - 395-метровый земельный участок в Чернигове и в Черниговской области площадью 5900, 10 750 и 33 300 метров. Там же политик дополнительно арендует огромное количество гектаров земли.

Супруга Насирова - Екатерина Александровна Глимбовская - владеет 415-метровым домом в Козине Обуховского района. Также у нее есть 157-метровая квартира в Киеве.

В собственности политика часы Breguet и Rolex. У Глимбовской - ювелирные украшения и часы марок De Beers, Cartier, Breguet, Rolex, Chopard, Van Cleef, Crivelli, Damiani, четыре сумки Hermes и одежда от Chanel, столовый сервиз Villeroy & Boch и Wedgwood, комплект хрусталя Baccarat, комплект домашнего серебра Christofle, иконы, антикварные изделия.

Роман Насиров владеет оружием Steyr AUG a3, коллекцией вин, книжной библиотекой, ковром и Toyota Camry 2008 года выпуска.

Он не задекларировал доход. В виде наличных хранит 1 250 000 гривен и 55 000 долларов, и 297 730 долларов на брокерском счете. Глимбовская, указано в декларации, имеет многомиллионные сбережения.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Андрей Новак - выдвиженец от партии "Патриот", временно безработный.

В собственности политика два земельных участка площадью 614 и 608 метров в селе Таценки Обуховского района. Там же незавершенный объем строительства - 243-метровый дом.

Новак принадлежит авторское право на книгу "Как поднять украинскую экономику".

В Центре энергосберегающих технологий он получил материальную помощь в размере 38 400. Супруга - Новак Ольга Борисовна - заработала на основному месту работы 275 400 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Сергей Носенко - самовыдвиженец, старший исполнительный директор ООО "Интернешнл Партнес Украина".

В собственности Носенко 168-метровая и 39-метровая квартиры в Киеве, а также два земельных участка площадью 3600 метров в селе Нещеров и 200 метров в Козине (оба - Обуховский район).

Автопарк семьи Носенко: Land Rover 2014 года выпуска, Land Rover 2008 года, Porsche Cayenne 2012 года и Porsche Cayenne 2008 года (последняя машина в собственности супруги - Носенко Любови Викторовны).

Заработная плата кандидата по основному месту работы - 7 453 416 гривен (в месячной разбивке это 621 тысяча).

У него открыто 12 счетов в банке, однако в основном крупные суммы он там не хранит (например, 80, 1240, 4337 гривен; самый большой вклад - 197 081 гривен).

Наличными у Носенко записано 50 000 долларов, 40 000 евро и миллион гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Владимир Петров - самовыдвиженец, продюсер в "Люмпен Продакшн".

В собственности Петрова - 246-метрый дом в Буче, 73-метровая квартира в Киеве и несколько земельных участков в Киевской области.

Кандидат задекларировал одну картину и три автомобиля: Porsche 2010 года выпуска, Chevrolet 1969 года выпуска и Porsche 2011 года. Последним владеет его супруга - Петрова Татьяна Анатольевна.

Петрову принадлежит 100% капитала ООО "Люмпен продакшн", в денежном выражении - 1 711 296 гривен.

Зарплата кандидата - 124 тысячи гривен.

Наличными он хранит 30 000 долларов и 8433 гривен. На банковских счетах - 76 410 долларов и 25 981 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Петр Порошенко - самовыдвиженец, президент Украины.

В собственности Порошенко - 1332-метровый дом в Козине и два земельных участка площадью 33 196 и 1200 метров.

У президента есть три земельных участка в Киеве площадью 1000, 6315 и 5169 метров, а также квартиры в столице - 134, 82 и 68 метров. В Одессе ему принадлежит 35-метровое нежилое помещение первого этажа, в Виннице - 68-метровая квартира.

В собственности супруги - Порошенко Марины Анатольевны - земельный участок площадью 1900 в Петропавловском районе Киевской области, там же 344-метровый дачный дом.

В ипотеке у кандидата база отдыха Лебедь в Лимане Одесской области. Объект незавершенного строительства - 103-метровая подпорная стена в Киеве.

Порошенко указал наличие у него автомобиля Mercedes Vito 116 CDI 2010 года выпуска и катер Bayliner 185 BR 2005 года.

Также он задекларировал коллекции из 65 картин украинских и российских мастеров 19-20 века, 15 картин "старых мастеров", четыре картины современных художников импрессионистов и сюрреалистов, шесть скульптур IXX-XX века, скульптуру "Мальчик рыбак" Гуглиельмо Пуги, наручные часы и ювелирные изделия.

У Марины Порошенко - Jaguar XF 4/2 Lv8 2008 года, ювелирные изделия, две норковые шубы и полушубок из соболя, женские сумки Fendi, Dior и Chanel. В совместной собственности супругов находятся различные предметы мебели марки; мебельные и кухонные гарнитуры, бра и люстры, два телевизора, проектор, рояль.

Порошенко указывает себя конечным бенефициаром ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" и ее дочерних предприятий, ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания", дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен", частной компании с ограниченной ответственностью Roshen Europe B.V. (Нидерланды), ЧАО "Винницкая кондитерская фабрика", ЧАО "Винницкий молочный завод "Рошен", ЧАО "Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен", ПАО "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен", ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" (Борисполь).

За рубежом ему принадлежат "Кондитерская фабрика "Bonbonetti Choco", Торговое и сервисное ООО "Bonbonetti" и ООО "Choco Bonita" (Венгрия), ЗАО "Рошен" (Литва), ООО "Пищевые продукты "Рошен" (Шанхай, Китай), АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (уже остановлена и закрыта по решению менеджмента компании) и ООО "Рошен" (Российская Федерация), ООО "Рошен-Польска" (Польша), ООО "DeLuxe Сауда" и ООО "Grand Кондитер" (Казахстан), ООО "Рошен-Бел" (Беларусь), ООО "Рошен-Джорджия" (Грузия).

Также он указывает себя бенефициаром ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и "Севастопольского морского завода"

В его декларации указаны телерадиокомпании "НБМ" и "Экспрес-Информ" ("5 канал"). "Международный Инвестиционный Банк", ООО "Укрпроминвест-Трейд", ООО "Укрпроминвест-Агро", " ПАО "Крыжопольский сахарный завод", ООО "Группа Агропродинвест", "Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2", ООО "Мас-Агро", ООО "Агрофирма Днипроагролан", ООО "Агрофирма "Іванкивци", ПАО "Днепровский крохмалопатоковый комбинат".

Кандидат контролирует ПАО "Киевский завод экспериментальных конструкций", "Писковский завод стеклянных изделий". В его собственности находятся страховая компания "Краина", "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", ООО "Фирма "Экран".

Порошенко – конечный бенефициар компаний Feruvita S.L. (Испания) и Centris Limited (Гибралтар), кипрских Ri-System Limited, "Телавью Лимитед" и Cee Confectionery Investments Limited, частной компании с ограниченной ответственностью "Прайм Эссет Партнерс Лимитед" (Британские Виргинские острова).



Владеет акциями "Международного Инвестиционного банка" (в денежном выражении - 20 миллионов 43 тысяч гривен; акциями в "Закрытом недиверсифицированном корпоративном инвестиционном фонде "Прайм Эссетс Кепитал" стоимостью 8,19 миллионов гривен; акциями "Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка", является собственником 20 тысяч акций CEE Confectionery Investments Limited (Никосия, Кипр) номинальной стоимостью 571 тысяч 163 гривен, которые были переданы им третьему лицу – Rothschild Trust Schweiz AG (Цюрих, Швейцария).

Порошенко получил 336 тысяч гривен зарплаты, 15,8 миллионов составили проценты по депозитам в его "Международном инвестиционном банке" ("МИБ") и 172 тысяч гривен дохода он получил от продажи движимого имущества.

В течение 2017 года Порошенко не получал дивидендов от более 100 предприятий и юридических лиц, конечным бенефициарным собственником (контролером) которых он является.

На счетах в его банке "МИБ" у Порошенко 25,49 миллионов долларов, еще 8,19 миллионов гривен находятся в объединяющем многие его активы ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал". Наличными он хранит 21 тысяч долларов и 60 тысяч гривен. Также он одолжил третьим лицам 3,43 миллионов долларов и 1,1 миллион гривен.

Указывает, что он внес 10 777 долларов на счет в Rothschild Bank AG (Швейцария), собственником которых является Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария).

Порошенко потратил более 3,8 миллионов гривен на оплату образования, 7,5 миллионов – на транспортные услуги, 2,7 миллионов – на туристические услуги в Украине, 5,4 миллионов – на "услуги проживания" в Украине, 813 тысяч гривен - на коммунальные платежи, 90,8 тысяч гривен – на услуги или консультации по инвестиционному управлению, 95 тысяч гривен – на представительские расходы делегации в Бельгии.

Отметим, что ЦИК обнаружила нарушения в данной декларации Порошенко. С ошибками и неточностями документа можно ознакомиться по ссылке.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Руслан Ригованов - самовыдвиженец, исполняющий обязанности начальника госпредприятия "Севастопольский морской рыбный порт".

В собственности у супруги кандидата - Риговановой Виктории Анатольевны - 83-метровая квартира и 16-метровый офис в Горловке. Также ей принадлежат автомобили Сhevrolet 2007 года выпуска и Газ 31029 1996 года.

Ригованова владеет 33% акций Торгового дома "Украинский фарфор" (в денежном измерении - 18 150 гривен) и 25% "Донбассземлерусурс" (6000 гривен). Сам кандидат - бенефициар платформы "Центра развития и поддержки агросектора" и Центра развития рыбных хозяйст и восстановления биоресурсов.

Зарплата Руслана Ригованова по основному месту работы - 80 500 гривен. Супруга получила 59 861 гривен стипендии и 61 502 зарплаты (она работает в Киевском университете Бориса Гринченко).

Сбережения кандидата - 8000 долларов наличными.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Андрей Садовой - выдвиженец от партии "Самопомощь", мэр Львова.

Всем недвижимым имуществом в семье политика (он, кстати, вписал в ближайших родственников тещу Марию Михайловну) владеет его супруга - Екатерина Кот-Садовая. А именно в ее собственности 702-метровый и 301-метровый земельные участки, 660-метровый дом - все во Львове.

Также у жены Садового есть Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 года выпуска и Skoda 2017 года выпуска.

Помимо этого, у Екатерины Кот-Садовой есть акции телерадиокомпании "Люкс".

По основному месту работы, то есть на посту мэра Львова, Садовой заработал 491 780 гривен, его супруга - в 4,5 раза больше - 2 310 324 гривен.

Садовой задекларировал пенсию тещи - 18 218 гривен, а также приз супруги в размере 750 гривен. Также она получила помощь при рождении ребенка - 15 950 гривен.

Наличными Екатерина Кот-Садовая хранит 10 000 долларов и 15 000 гривен. У самого Садового на счету в банке лежит 3957 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Виталий Скоцик - самовыдвиженец, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Скоцик владеет 187-метровым домом и 1501-метровым земельным участком в Гатном Киево-Святошинского района, 67-метрово квартирой в Киеве, 1000-метровым земельным участком в Красиловке Броварского района.

У супруги политика - Татьяны Степановны Скоцик - тоже есть дом в Гатном, только он значительно больше, чем у мужа - площадью 1419 метров.

Ездит Виталий Скоцик на Infiniti QX80 2015 года выпуска.

Его заработная плата по основному месту работы - в Аграрной партии Украины - составила 169 314 гривен. Доход, который он получил от предпринимательской деятельности - 2 045 000 гривен.

На банковских счетах Скоцика - 689 187 гривен и 30 000 долларов. Сбережения наличными - 250 000 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Игорь Смешко - самовыдвиженец, профессор кафедры межународных медиакоммуникаций Института международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко.

В собственности Смешко - 407-метровый дом в Музычах Киевской области, 38-метровая квартира в Киеве. Также он владеет большим количеством земельных участков. В ипотеке у Смешко - 2269-метровая база отдыха в Николаевской области и земельный участком площадью почти 13 тысяч метров.

Супруга политика - Смешко Юлия Михайловна - владеет двумя автомобиля Lexus 2011 и 2016 года выпуска, а также Nissan 2008 года.

Пенсия Смешко - 249 120 гривен. Зарплата по совместительству - 12 566 гривен.

Наличными политик хранит 270 000 долларов. В банке - 9341 гривен, 121 806 долларов и 112 985 евро.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Александр Соловьев - выдвиженец от партии "Розумна сила", заместитель директора в юридической компании ФЕБ.

В собственности Соловьева - 18-метровый дом в Покровке Донецкой области и там же земельный участком площадью 441 метров. Его супруга - Соловьева Алина Анатольевна - владеет 300-метровой квартирой в Киеве, двумя паркоместами в столице, 532-метровой баней в Покровске, 218-метровым нежилым строением в крымской Алупке и автомобилем Audi Q7 2013 года выпуска.

Заработная плата кандидата - 225 655 гривен, доход его жены от предпринимательской деятельности - 730 000 гривен.

В банке Соловьев хранит 172 220 гривен, его супруга - 32 207 евро и 28 021 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Сергей Тарута - выдвиженец от партии "Основа", народный депутат.

В собственности Таруты - три квартиры в Киеве площадью 257 и 204, а также в крымской Ялте - 106 метров и в Партените - 70 метров. Также он владеет 1727-метровым домом и 130-метровой квартирой в Донецке. Несколько квартир, домов и земельных участков имеет и его супруга - Тарута Ольга Викторовна.

Тарута задекларировал огромное количество антикварных изделий и предметов искусства - преимущественно картин.

Автопарк политика - автомобиль Lexus 2006 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson 2013 года.

Сергей Тарута указывает, что владеет акциями ряда предприятий. Самые крупные из них - 24% футбольного клуба "Металлург" (в денежном измерении - 20,5 миллионов гривен) и 50% "Азовинтекс" (105,5 миллионов гривен).

Также он является бенефициаром ряда компаний - металлургических, строительных, инвестиционных.

Зарплата Таруты - 211 604 гривен, пенсия - 128 880 гривен.

Наличными политик хранит 4,5 миллиона долларов, полмиллиона евро, 20 тысяч британских фунтов. В банке у него - 878 678 долларов.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Юлия Тимошенко – выдвиженка от партии "Батькивщина", народный депутат.





В Козине Обуховского района Тимошенко арендует 588-метровый дом. Там же у нее есть право пользования земельными участками площадью 1500, 1862 и 1244 метров.



Жилья в собственности у Юлии Владимировны нет.



Ее супругу – Александру Геннадьевичу Тимошенко – принадлежит пара наручных часов марок Vacheron Constantin и Corum.



Сама политик владеет сережками с жемчугом и мелкими драгоценными камнями марок Mikimoto, Chanel, Cartier (три пары), кольцом с жемчужинами и драгоценными камнями от Dinh Van, ожерельем с жемчугом (2 единицы), подвеской с драгоценными камнями от Chopard и еще парой наборов украшение без указания марки.



Автопарком семьи Тимошенко владеет супруг, в него входит Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 года выпуска и ГАЗ 14 1983 года выпуска. Ему принадлежат права на два общества с ограниченной ответственностью – ООО "Геофорс" и ООО "Леді Ю".



Зарплата Юлии Тимошенко по основному месту работу, то есть народным депутатом, составила 225 490 гривен. Для исполнения депутатских полномочий она получила еще 252 825 гривен.



У Александра Тимошенко указан иностранный доход (из Праги) в размере 244 948 гривен. Предпринимательская деятельность принесла ему еще 3 374 731 гривен.



У кандидата в президенты есть один счет – в Ощадбанке, на нем она хранит 614 145 гривен. Ее наличные сбережения, указано в декларации, составляют 290 000 гривен.



Супруг Юлии Тимошенко наличными хранит 194 000 евро, 357 750 долларов, 650 000 гривен. В банке – 28 105 долларов и 22 167 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Юрий Тимошенко - самовыдвиженец, народний депутат.

У Тимошенко в собственности 137-метровый дом с с\х сооружениями в Коломыи Ивано-Франковской области. Супруге политика - Тимошенко Зоряне Ивановне - там же принадлежит 600-метровый земельный участок и офис-магазин.

Заработная плата Юрия Тимошенко по основному месту работы - 238 956 гривен. Его жена, работающая в Отделе культуры Коломыйской райгосадминистрации, получила 18 258 гривен. Ее доход по совместительству - в местной детской музыкальной школе - 13 684 гривен.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Игорь Шевченко - самовыдвиженец, президент благотворительной организации "Успешная Украина".

В собственности Шевченко - три квартиры в Киеве площадью 168, 130, 161 метров, машиноместо, множество офисов и гаражей в столице, 133-метровый земельный участок.

У кандидата в президенты есть часы марок Audemars Piguet и Cartier, и два антикварных изделия.

Автомобиля два - Toyota Land Cruiser 200 2001 года выпуска и Mercedes-Benz CLK 500 2001 года выпуска.

Доход Игорю Шевченко приносит сдача имущества в аренду. Самая крупная сумма, которую принесла сделка - 1 746 727 гривен.

Наличными он хранит 1 700 000 гривен, 1 770 000 долларов и 850 000 евро. На счетах в банке - 312 264 гривен и 491 долларов.

Полную декларацию можно прочитать здесь.

Александр Шевченко - выдвиженец от партии "Укроп", народный депутат.

В Козине Обуховского района супруга политика - Татьяна Витальевна Шевченко - арендует 324-метровый дом. В ее собственности квартира в Ивано-Франковске площадью 672 метра. Она же арендует 193-метровый дом в Яремче.

У самого Шевченко нет недвижимого имущества, зато у него есть две пары часов марок Breitling, Longines и Ulysse Nardin.

Автомобиль - Toyota Sequoia 2008 года выпуска - политик арендует.

Его заработная плата по основному месту работы, то есть народным депутатом, составила 251 222 гривен. Наличные сбережения Александр Шевченко - 155 000 долларов, на счету в банке - 252 164 гривны.

Отметим, что Шевченко Татьяну Витальевну кандидат в президенты указывает как человека, с которым совместно проживает, но в браке не состоит. Судя по тому, что фамилия у них общая, можно предположить, что супруги развелись, а потом решили сожительствовать.

Полную декларацию можно прочитать здесь.