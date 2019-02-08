Утром 8 февраля, на 84-м году жизни, в больнице умер знаменитый актер театра и кино Сергей Юрский, сыгравший роль Остапа Бендера, а также известный по таким фильмам, как "Любовь и голуби" и "Место встречи изменить нельзя". О его смерти сообщили в пресс-службе театра Моссовета. Ее подтвердила и дочь умершего. По ее словам, причиной смерти стала остановка сердца. О месте и времени похорон будет известно позже.

Проблемы со здоровьем у актера начались с конца декабря. Вечером 23 декабря он попал в больницу, в инфекционное отделение. "Страна" вспоминает, какими ролями запомнился Сергей Юрский и какие проблемы со здоровьем беспокоили его накануне смерти.

Госпитализация и отмена спектаклей

СМИ сообщали, что у 83-летнего актера ранее диагностировали рожистое воспаление кожи. Заболевание сопровождалось интоксикацией организма и повышением температуры, его возбудителями являются стрептококки группы А. Эта болезнь особенно опасна для пожилых людей.

Состояние Юрского ухудшилось. У артиста сначала появилась обычная с виду сыпь. Позже открылась рвота, а давление подскочило до 200 пунктов. После этого его жена Наталья Тенякова вызвала скорую помощь. Медики давали благоприятный прогноз лечения, но не исключали рецидивы. Актер находился в сознании, его состояние оценивалось как средней тяжести.

По другим данным, Юрский попал в клинику из-за проблем, связанных с реакцией на погоду. У актера иногда такое случалось.

Дочь актера тогда отказалась рассказывать о состоянии отца. "Меня угнетает эта волна слухов, но комментировать мы ничего не будем", - сказала Дарья Юрская. Жена артиста Наталья Тенякова сообщила только, что состояние Юрского не является тяжелым. "Ничего страшного, поднялся сахар, температура. Поэтому сочли нужным госпитализировать", - сказала она.

В пресс-службе театра Моссовета сообщили, что причиной госпитализации мог быть сосудистый криз, спровоцированный погодой. Почти все спектакли с участием Сергея Юрского в театре Моссовета в январе и феврале были отменены.

Знаменитые роли Сергея Юрского

Популярность артисту принесли роли в кино. Актер, в частности, стал первым киновоплощением Остапа Бендера в "Золотом теленке" Михаила Швейцера.

Также Юрский изобразил директора школы-интерната Викниксора в фильме "Республика ШКИД". И дядю Митю в известной картине "Любовь и голуби".

Подозреваемого в убийстве жены Ивана Груздева в фильме "Место встречи изменить нельзя".

Юрский снялся в таких фильмах, как " Человек ниоткуда", "Интервенция", "Король-олень", " Ищите женщину", "Королева Марго" и других.

Он выступал и в роли режиссера, причем как в театре, так и в кино. В частности, в 1990 году он снял художественный фильм "Чернов/Chernov" по собственной повести, где сыграл одну из ролей. Кроме того, выступал он и в роли чтеца, начиная с 1960-х годов, когда на литературных концертах читал произведения писателей-классиков.

Также Юрский написал несколько книг – "Кто держит паузу", "В безвременье", "Узнавание", "Сюр", "Жест", "Содержимое ящика", "Театр Игоря Вацетиса", "Игра в жизнь", "Эжен Ионеско в переводах Сергея Юрского".

Личная жизнь

Известный актер родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Его отец Юрий Юрский был художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, руководил Ленконцертом. Изначально Сергей Юрский собирался быть юристом и даже начал учиться на юрфаке, но передумал и ушел с третьего курса на актерский факультет Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского.

После второго курса его пригласили работать в Большой драматический театр им. М. Горького, который тогда возглавлял Георгий Товстоногов (сейчас театр носит его имя). В этом театре Юрский играл Чацкого в "Горе от ума", Дживола в "Карьере Артуро Уи", Тузенбаха в "Трех сестрах" и другие роли. В 1978 году Сергей Юрский переехал в Москву и стал работать в Театре имени Моссовета.

У него было две супруги. Семь лет он прожил в гражданском браке с актрисой Зинаидой Шарко, у которой был сын от предыдущего мужа. А потом встретил свою вторую будущую супругу - актрису Наталью Тенякову, которая тогда была замужем и с которой он играл в одном спектакле. СМИ писали, что когда Зинаида Шарко узнала об измене - пригрозила покончить с собой. Но актер собрал вещи и ушел к Теняковой, которая к тому времени некоторое время уже жила одна.

Брак с Натальей Теняковой оказался крепким и продлился более 50 лет. Кстати, актриса также снялась в фильме "Любовь и голуби" в роли бабы Шуры.

Фото: Сергей Юрский и Наталья Тенякова

У Сергея Юрского и Натальи Теняковой есть дочь Дарья, она актриса МХТ. им Чехова.

Фото: Дарья Юрская с отцом

Позиция по Украине

Сергей Юрский занимал активную общественную позицию. В 2014 году он заявил, что отношение российских властей и общества к Украине - это ужасное проявление национального бескультурья. "Это чудовищная невежливость, это чудовищное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает некоторый баланс в мире. Можно помогать, можно вести переговоры, можно сострадать, не соглашаться, спорить, но нельзя в такой тональности кричать на всю нашу гигантскую страну, в которой подобное находит отклик. Это какое-то неожиданное и ужасное проявление национального бескультурья", - заявлял актер.

Комментируя высказывания о Крыме как о русской земле, актер сравнил это с гипотетическими претензиями жителей современных Греции на территории, принадлежавшие этой стране в прошлом. "С Крымом у меня связано больше 30 лет, и я никогда не ощущал себя там чужим. Наладится ли там жизнь? Тревожно говорить. Ведь уже сейчас туда не едут на отдых, а крымчане жили в большинстве своем с обслуживания туристов. А если говорить о самой территории... Древние греки могли бы дать право нынешним грекам заявить, что исконные земли Греции распространяются на полмира", - сказал Сергей Юрский.

Актер попал в так называемый "белый список" российских артистов, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Так говорил Юрский: цитаты из интервью

"У меня никогда не бывает комфортно. Я ненавижу комфорт, он вредит искусству"

"Сейчас бендеров понаставили около десятка в разных городах, и везде меня приглашают на открытие. В основном, Бендера ставят где-нибудь около ресторана. На этих открытиях я не бывал, но некоторые памятники видел. А вот Паниковский в Киеве на Прорезной улице - это хорошо"

"Свобода определяется количеством людей, которых ты можешь послать"

"Две профессии казались мне возбуждающими - следователь и шпион. Шпион - это человек, который притворяется, но притворяется идеально. Следователь - это тот, кто видит шпиона насквозь и различает подлинное и сыгранное"

"Никто из русских актеров не сделал карьеру в Голливуде. Дело не в профессионализме вовсе. Мы им абсолютно чужие, и они - нам. Есть протестанты, католики, есть разные вариации их, есть поляки-славяне, греки-православные - и все это Европа. А Россия - она отдельно. И прежде всего, для этой Европы, Америки она скучна... все иностранцы в Голливуде - это люди, давшие себя перемолоть. А мы свое место не хотим знать, потому что почитаем себя равными - и имеем все основания"

"Пятьдесят пять лет я служу театру, а через театр служу гуманистической идеологии, идеологии поиска того, для чего нужна свобода. Свобода - это необходимая для жизни кислородная среда. Чтобы дышать можно было".

"Мне кажется, что это неприличный жест власти - набирать доверенных лиц из известных людей. Если у тебя процент доверия таков, как нам сообщают разного рода опросы и как показали выборы, то зачем тебе еще поддержка деятелей культуры?"