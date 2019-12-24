25 декабря в Украине отмечают католическое Рождество. Праздник стал официальным с 2017 года. Теперь это выходной день наряду с православным Рождеством 7 января.

Рассказываем, почему христиане западных обрядов и православные отмечают Рождество в разные дни, какие существуют традиции 25 декабря и особенности празднования в Украине.

Почему католики и православные отмечают Рождество в разные дни

Библейское описание не указывает точную дату, когда родился Иисус. Празднование Рождества как дня появления Христа на свет установилось, по различным данным, во II-IV веке, тогда же прижилась традиция отмечать его 25 декабря. В то время еще пользовались старым, юлианским календарем. Из-за его неточности с годами стал смещаться день весеннего равноденствия, в зависимости от которого устанавливается дата празднования Пасхи, и возникло рассогласование пасхальных и астрономических полнолуний.

Поэтому папа Григорий XIII ввел в действие в XVI веке новый календарь, названный "григорианским". В нем, в частности, устанавливалось понятие високосного года. А чтобы дни календаря совпадали с астрономическими, дата перескочила сразу на 10 дней вперед. В момент перехода за четвергом 4 октября 1582 года наступила пятница 15 октября.

Римско-католическая и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря, то есть в тот же день, что и раньше, но уже по новому стилю.

А православные и некоторые восточно-католические церкви не стали менять свой календарь праздников и до сих пор отмечают Рождество согласно юлианскому календарю, в котором этот праздник выпадает на современное 7 января.

Что общего и чем отличается Рождество у католиков и православных

Рождество для католиков и протестантов является самым главным религиозным праздником. Время ожидания перед ним длиной в месяц называется Адвент, оно должно быть посвящено духовной жизни. Поста можно придерживаться по желанию. У католиков Рождество символизирует семейный праздник. Праздничную трапезу начинают с облаток – тонких пластинок из теста, которыми причащают в церкви. Традиционное блюдо на рождественском столе – индейка или утка в большинстве стран. А, например, в Польше главное праздничное блюдо – это карп.

Рождественский гусь

Для православных христиан Рождество является вторым по значимости праздником после Пасхи. Он предваряется обязательным 40-дневным постом.

Двенадцать постных блюд на Святвечер 6 января

Для православных Рождество в первую очередь духовный, а потом уже семейный праздник. Праздничный ужин начинается с кутьи, традиционные блюда – борщ, пампушки, вареники.

Католическое Рождество в Украине

В Украине 25 декабря стало официальным выходным с 2017 года. Законопроект о дополнительном Рождестве в Украине подали депутаты из разных фракций. По их мнению, новая дата должна была приблизить страну к Европе, а многие православные церкви отмечают день рождения Иисуса вместе с католиками. Правда, в пояснительной записке к законопроекту не сообщалось, какие именно православные церкви отмечают Рождество в декабре.

Опрос Социологической группы Рейтинг в этом году показал, что 64% опрошенных украинцев против переноса Рождества с 7 января на 25 декабря, 25% - за. В 2016 году 15% поддерживали эту идею, 69% были против. Больше сторонников идеи переноса Рождества на Западе, в других регионах опрошенные скорее против переноса.

В ПЦУ в этом году заявили, что отказываются переносить Рождество на 25 декабря. Архиерей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook написал, что переход на Григорианский календарь может внести смятение

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные попытки ее рекламирования предложениями "двойного празднования") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - высказал мнение представитель ПЦУ.

То есть в ПЦУ не возражают против самого перехода, но опасаются негативной реакции верующих. Фактически признавая раскол между руководством новой церкви и ее паствой по важнейшему вопросу.

Ранее "Страна" разбиралась, как ПЦУ хочет, но не может перейти на католическое рождество.