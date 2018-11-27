Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко прокомментировал появившиеся в сети видеоролики ФСБ РФ, в которых украинские моряки сообщают, что знали о возможной провокации. Глава ВМС ВСУ уверяет, что эти показания моряки давали под давлением.

Также Воронченко уверяет, что эти данные - неправдивые, пишет Интерфакс-Украина.

"Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами", - заявил командующий ВМС.

Воронченко сообщил, что с захваченными украинскими моряками встретились их адвокаты.

Напомним, Россия заявила в ООН, что на одном из захваченных украинских кораблей находились агенты СБУ со спецзаданием.

Позже на экстренном заседании Совбеза ООН заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала Россию и Украину воздержаться от эскалации насилия и максимально сдержать инцидент в Керченском проливе.