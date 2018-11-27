Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель события в Керченском проливе. Глава государства оценил провокационные действия украинской стороны и грубое нарушение международного права. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

"Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании в Украине", - сказано в сообщении.

Кремль сообщает, что в ходе разговора была выражена серьезная озабоченность в связи с решением Киева объявить на Украине военное положение. Путин понадеялся, что Берлин повлияет на Киев и удержит от дальнейших необдуманных шагов.

Напомним, Россия заявила в ООН, что на одном из захваченных украинских кораблей находились агенты СБУ со спецзаданием.

Ранее Волкер вопросами прокомментировал российские обвинения в провокации в Азовском море.