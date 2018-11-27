На экстренном заседании Совбеза ООН заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала Россию и Украину воздержаться от эскалации насилия и максимально сдержать инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы решительно призываем РФ и Украину воздержаться от эскалационных действий и риторики и напоминаем им обоим о необходимости сдержать этот инцидент, чтобы не допустить его серьезной эскалации, которая может иметь непредсказуемые последствия", - сказала Дикарло.

Она отметила, что в настоящее время в Черном и Азовском морях необходимо "немедленное уменьшение напряженности": "Важно приложить все попытки к поиску мирного решения ситуации, основанного на дипломатических и юридических средствах, предусмотренных Уставом ООН".

Заместитель добавила, что инцидент возле Керченского моста "может повлечь дальнейшее ухудшение ситуации в и вокруг Украины".

Как сообщалось, Совет безопасности ООН заблокировал инициированное Россией рассмотрение вопроса о якобы "нарушении ее границ". Только 4 члена Совбеза проголосовали "за", 7 проголосовали - "против", 4 - "воздержались". Таким образом этот вопрос был снят с обсуждения.

Официальный Киев созвал совещание Совбеза ООН после обстрела и захвата россиянами кораблей Военно-Морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые осуществляли переход из Одессы (Черное море) в Мариуполь (Азовское море), двигаясь через Керченский пролив. Неизвестна судьба 23 украинских моряков, которых захватили во время атаки. Шестеро украинских военных ранены и находятся на российской территории. Российская сторона заявляет о якобы "незаконном пересечении госграницы РФ" тремя украинскими судами, а также обвиняет Украину в провокации.

Как сообщала "Страна", Рада приняла обращение к международному сообществу в связи с азовским инцидентом, в котором призвала прислать наблюдателей и дать военную помощь.