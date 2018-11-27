Президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем США Майклом Помпео нападение российских военных на украинские военные корабли вблизи Керченского пролива и введение военного положения в Украине. Разговор состоялся по телефону, сообщается на сайте главы государства.

"Порошенко проинформировал американскую сторону о совершенном Россией акте вооруженной агрессии против Украины в акватории Керченского пролива, а также соответствующие шаги украинской стороны, в частности введение режима военного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Украины указал на неприемлемость таких действий России. Порошенко считает, что РФ должна получить жесткую реакцию международного сообщества, в том числе - усиление санкций.

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

Мы писали, что Российская Федерация считает действия Украины в районе Керченского пролива провокационными. Россия заявила в ООН, что на одном из захваченных украинских кораблей находились агенты СБУ со спецзаданием. В связи с этим временный поверенный в делах Украины вызван в МИД РФ, и ему была вручена нота протеста из-за событий в Керченском проливе.