В некоторых обменниках Киева курс доллара превысил отметку в 30 гривен. В частности, сейчас курс 30,50 можно увидеть в центре города – на улице Антоновича возле "Фуршета".

Фото: Страна

В то же время большинство других точек продажи американской валюты показывают отметку около 29,40, что все равно немногим превышает показатели вечера (около 29,20 грн/доллар).

Фото: Страна

Тем временем в сети распространяют фото из Харькова, на котором видно, как в самом центре города предлагают купить доллар по курсу 39,5.

Фото: facebook.com/andrey.lohmatov

Напомним, что в связи с эпопеей, связанной с введением военного положения в Украине, доллар активно дорожает. Вечером 26 ноября его безналичный курс поднялся на 14 копеек, и зафиксировался вечером в рамках 27,89-27,90 грн/$.

На межбанке же курс гривни снизился до 27,895 грн/$1 по сравнению с пятничным показателем в 27,75 грн/$1.