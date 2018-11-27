Организация "Фрайкор" объявила мобилизацию в свои ряды в связи с введением военного положения в 10 областях Украины. Об этом говорится на странице Фрайкора в Facebook.

"Верховная Рада Украины поддержала введение военного положения Поэтому призываем всех, кто достоин права называть себя патриотом, брать в руки оружие и отправляться защищать Украину на фронте, делать все для победы в тылу. Мобилизация!" - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/freikorps.org

На странице самой организации утверждается, что "Фрайкор" - это общее название добровольческих военизированных формирований в европейских странах XVIII-XX вв. Украинский "Фрайкор" провозгласил себя национал-консервативным движением, который будет поддерживать христианство и традиционную семью.

Отметим, что в современном мире фрайкор больше известны как немецкие военизированные отряды, которые в 20-е годы участвовали в подавлении выступлений немецких левых, а после роспуска многие их члены присоединились к Национал-социалистической партии Германии Адольфа Гитлера. Кроме того, известно, что многие военные руководители Третьего рейха были выходцами из фрайкоров.

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