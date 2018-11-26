Президент США Дональд Трамп заявил, что США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между РФ и Украиной в Азовском море и предпринимают усилия по решению проблемы. Об этом Трамп заявил журналистам.

"Нам не нравится то, что там происходит", - заявил Трамп.

По словам президента США, "Европе это тоже не нравится, и они работают над этим. Мы все вместе работаем над этим".

"Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил Трамп.

Trump frames Russia's aggression in Ukraine as a #bothsides issue: "We don't like what's happening either way. We don't like what's happening." pic.twitter.com/tl120YU7CS — Aaron Rupar (@atrupar) 26 ноября 2018 г.

Напомним, утром 25 ноября при переходе из Одессы в Мариуполь украинских малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран "Яны Капу". Оба корабля получили повреждения. Когда группа украинских кораблей начала движение на выход из Керченского пролива, корабли РФ стали их преследовать. Позже российская сторона открыла огонь на поражение и захватила украинские корабли. Уже известно, что захваченных украинских моряков будут судить в Симферополе за незаконное пресечение границы.

Российская Федерация считает действия Украины в районе Керченского пролива провокационными. Россия заявила в ООН, что на одном из захваченных украинских кораблей находились агенты СБУ со спецзаданием. В связи с этим временный поверенный в делах Украины вызван в МИД РФ, и ему была вручена нота протеста из-за событий в Керченском проливе.

Из-за этих событий в понедельник, 26 ноября, Верховная Рада 276 голосами утвердила введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток.