Автоматическая межпланетная станция NASA InSight успешно села на поверхность Марса в районе нагорья Элизий. Это произошло в 21:54 по украинскому времени. Мы разместили онлайн-трансляция NASA, посвященную этому событию.

Аппарат опустился на поверхность при скорости около восьми километров в час. Его торможение со скорости около 20 тысяч километров в час началось на расстоянии около 125 километров от поверхности.

Вход в атмосферу Марса NASA нарекло "семью минутами ужаса", однако, все законочилось успещно. С 1960-х годов была предпринята 21 попытка посадить аппараты на Красную планету, но успеха достигли всего семь миссий. Однако все они - американские.

Визуализация futureplc.com

InSight по конструкции - близнец зонда Феникс, который отправился на Марс в 2007 году.

Спуск стал кульминацией семимесячного путешествия космического корабля к Красной планете. Главная задача аппарата - провести первые действительно качественные сейсмологические наблюдения на планете и измерить поток тепла из недр Марса. Чтобы измерить температуру, InSight нужно будет пробурить самую глубокую в истории планеты скважину - глубиной пять метров. Таким образом на данные не будут влиять колебания температуры на поверхности.

Как сообщала "Страна", ученые считают, что при полете на Марс космонавты получат огромную дозу радиации и погибнут по дороге.

Несмотря на эту версию Илон Маск хочет стать первым землянином, который высадится на Марс. Вероятность успеха миссии - 70%.

Ранее ученые заявили, что в льдах Марса кислорода может хватить для жизни бактерий.