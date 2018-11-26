Военное положение в десяти областях Украины начинается в тот день, когда будет опубликован законопроект №9338 (доработанный). Об этом готовится в третьем пункте принятого сегодня документа, полную версию которого мы приводим ниже.

"В соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, статьи 5 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Верховная Рада Украины постановляет:

1. Утвердить Указ Президента Украины от 26 ноября 2018 № 393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой:

военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

2. В период действия военного положения, введенного указанным Указом Президента Украины, частичная мобилизация объявляется Президентом Украины в сроки и в объемах согласно угроз национальной безопасности и обороне Украины.

3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования".

Отметим, что до принятия документа указывалось несколько дат, когда будет введено военное положение в Украине.

В первой версии законопроекта была указана дата 26 ноября. А за несколько часов до решающего голосования в Раде президент Украины Петр Порошенко в своем телеобращении заявил, что дата введения военного положения будет скорректирована - 09:00 28 ноября 2018 года.

Когда именно будет опубликован законопроект - завтра, 27 ноября, или же 28 ноября - на данный момент неизвестно. Новость об этом будет опубликована на нашем сайте.

В третьем пункте указа президента говорится, что закон вступает в силу в день опубликования

Кроме того, Рада приняла обращение к ООН, Европейскому парламенту и ряду международных организаций и парламентам иностранных государств в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины. За это решение вечером в понедельник проголосовали 272 депутата.