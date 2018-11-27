Сегодня в парламенте завершилась эпопея, которая длилась почти сутки. Нардепы ввели военное положение в Украине. Однако совсем не такое, какого требовал президент Петр Порошенко.

Гарант, напомним, хотел ввести ВП после инцидента в Керченском проливе - когда российские корабли со стрельбой взяли на абордаж подплывшие к берегам Крыма военные суда ВМСУ.

Порошенко потребовал: два месяца военного положения по всей стране с отменой выборов президента. После чего разразился скандал. Гаранта обвинили в попытке узурпировать власть и "пропетлять" выборы - переназначив их на выгодные для себя даты.

Украинский парламент, обычно сговорчивый на хотелки президента, на этот раз проявил недюжинное упорство и обернул "хитрый план" Порошенко против него самого.

Как это происходило и чего теперь ждать президенту - разбиралась "Страна".

Что Порошенко пытался внести в парламент

Вчера вечером президент собрал СНБО и принял решение - вводить военное положение. Пообещав на следующий день - то есть в понедельник - внести указ о нем в парламент.

Текст указа появился на сайте главы государства ближе к вечеру - непосредственно перед заседанием Рады. Он вводил в действие вчерашнее решение СНБО. Оно состояло из 11 открытых - довольно невинных - пунктов и одного тайного.

Судя по всему, именно в нем перечислялись права и свободы украинцев, которые должны были утратить силу при военном положении.

Прояснился этот вопрос, только когда депутатам раздали текст указа в бумажном виде. Там появился загадочный третий пункт, который прямо перечислял статьи Конституции, которые отменяются в отношении физлиц и юрлиц.

Так, обычные украинцы лишались 12 видов гражданских прав. Среди них - право на имущество, неприкосновенность жилища, тайну переписки и переговоров, приватность, свободу передвижения и недопустимость принудительных работ. Для юрлиц применили вдвое больше ограничений. Но самое главное - среди запретов была отмена выборов и массовых собраний.

В указе также прописывались сборы резервистов, имеющих опыт боевых действий, приведение в боеготовность армии и флота, прикрытие силами ПВО важных объектов и другие военные мероприятия.

Военное положение Петр Порошенко планировал ввести на два месяца - до 25 января. Самое интересное, что накануне он клятвенно заверял, будто никаких ограничений гражданских прав не будет. Такая откровенная ложь возмутила депутатов, прочитавших законопроект, вводящий в силу указ президента. И они оказали недюжинное сопротивление.

Тем более, что двухмесячный "карт-бланш" для президента гарантированно сдвигал сроки предвыборной кампании, которая должна была начаться в конце декабря. И, естественно, вызвал подозрение, что речь идет о преднамеренной узурпации власти под лозунгом "борьбы с агрессором".

Блокада и перемога

Депутатов можно было понять. Отдать на откуп гаранту всю страну, где он два месяца может как главнокомандующий творить что угодно (в том числе и перенести выборы в прекрасное далеко) - это было бы слишком.

Поэтому открытие внеочередной сессии началось с блокирования трибуны. Сторонники Ляшко и Тимошенко столпились около президиума и потребовали консультаций с президентом. Да и не только их явно пугала столь прямолинейная узурпация власти.

По данным "Страны", неожиданное сопротивление оказал "Народный фронт", который выставил условием своего голосования сокращение времени действия военного положения до 30 дней (чтоб оно закончилось в аккурат перед началом предвыборной кампании и она не была сорвана). Тем самым "фронтовики" обозначили, что не считают себя членами команды Порошенко и намерены вести на выборах свою игру, которая объективно на руку Юлии Тимошенко.

Но вернемся к баталиям вокруг ВП.

Другие фракции (и Народный фронт также поддержал эти требования) выставили условие, что режим действия военного положения должен быть ограничен только отдельными областями.

Президент сходу на оба этих условия не согласился. И противостояние продолжилось.

В итоге Андрей Парубий, который собрался уже взять разбег и быстро довести зал до голосования, вынужден был объявить перерыв на десять минут. Который продлился два часа.

Все это время у фракций шли торги с президентом за модальности военного положения - чтобы и овцы были сыты, и волки целы. Правда, с волками получилось не совсем гладко. Пока шел гнетущий перерыв, появился инсайд о том, что президент прогнулся. И вскоре он подтвердил это сам.

Правда, прогибался он, что называется, по капле. А точнее - в два этапа.

Два прогиба от Порошенко

Во время перерыва появилось телеобращение президента, в котором тот соглашался скостить срок военного положения до одного месяца. И следом за этим - дал гарантии, что выборы состоятся 31 марта 2019 года. Как изначально и планировалось.

При этом, правда, он все равно хотел ввести военное положение на всей территории Украины.

Это несколько успокоило скептиков. Становилось ясно, что блицкриг Порошенко провалился - затею отложить выборы под видом военного положения на Банковой пока отбросили. И теперь, желая сохранить лицо, торгуются хотя бы за какой-то формат "ответки".

Но депутаты уже дружной стаей набросились на давшего слабину президента. И решили его додавить и по другому пункту - отказу от "всеукраинского" ВП.

А экс-нардеп Андрей Артеменко, который сейчас живет в США и имеет тесные контакты с командой Дональда Трампа, написал у себя в ФБ, комментируя сокращение срока военного положения: "вот на что способен всего один звонок из Вашингтона. Ждём второго...".

Прозвучал ли второй мотивирующий звонок из "вашингтонского обкома" или нет - сказать трудно.

Но в ходе обсуждения с трибуны резко выяснилось, что на введение на 30 дней военного положения голосов категорически не набирается.

Об отрицательном голосовании предупредили радикалы Ляшко, "Батькивщина", "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа За життя", а также две больших депутатских группы - "Видродження" и "Воля народа".

Без их голосов проект Порошенко гарантированно проваливался. После чего в парламенте возник лично президент и сделал второй шаг назад. Он объявил, что согласен ввести военное положение не по всей Украине, а только в областях, граничащих с Россией по морю или суше, а также с Приднестровьем.

Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Сумская, Одесская, Харьковская, Черниговская и Херсонская, Донецкая и Запорожская области.

Далее Порошенко подтвердил, что сокращает режим ВП до одного месяца и дал гарантии по выборам 31 марта 2019 года. А права граждан и фирм пообещал ограничивать лишь там, где идут реальные военные действия - в случае наземной операции противника.

После этого за указ проголосовали почти все, кто раньше выступал против - исключением стал только "Оппозиционный блок" и ранее вышедшие из него депутаты "Оппозиционной платформы".

Сразу следом Рада приняла постановление провести выборы 31 марта. Чем окончательно превратила блицкриг Порошенко в его капитуляцию.

Чего на самом деле хотел Порошенко

На входе в ситуацию Порошенко, как утверждали его политические противники, имел намерение сделать Украину на два месяца военной диктатурой - во главе с самим собой. Это позволяло ему частично решить проблему президентских выборов, которые должны состояться в марте.

Судя по последней социологии, шансов победить у нынешнего гаранта исчезающе мало. А военное положение позволило бы отложить выборный процесс, как минимум до мая. А в идеале - до осени.

Что бы это давало президенту?

Во-первых, не пришлось бы избираться на пике отопительного сезона. В марте украинцы бы еще оплачивали платежки за февраль. А там, с учетом недавнего повышения цен на газ, были бы совсем нехорошие тарифы.

Куда интереснее проводить выборы в другое время, когда память о драконовских квитанциях за отопление немного притупится.

Во-вторых, конкуренты, которые готовились к выборам на март, вынуждены будут перестраивать свою стратегию и удлинять ее финансирование. Им это больно, а вот Петру Порошенко нет: его предвыборная кампания самофинансируется прямо из госбюджета (вспомнить хоть истории со спецфондами гаранту и его жене, предусмотренными в казне на 2019 год).

В-третьих, за время военного положения - целых два месяца - Банковая сможет значительно пощипать олигархов, которые оплачивают выборы конкурентов Порошенко. Чей бизнес смогут теперь как угодно использовать военные.

А заодно команда президента успела бы заткнуть рты особо оппозиционным СМИ, умножив на ноль их воздействие на избирателя - как минимум на два "военных" месяца, а то и до конца избирательной гонки.

Тогда, глядишь, и рейтинг президента к осени мог бы не так сильно упасть (а то и совсем подрасти) - и оппоненты растеряли бы часть своих возможностей.

Да и вести своих людей на выборы в парламент (пусть и одновременно с президентскими) в ранге главы государства Порошенко, естественно, сподручнее, чем в качестве бывшего президента.

Но что-то пошло не так.

Что президент получил на выходе

На деле Порошенко не смог отложить выборы президента - и даже ускорил утверждение их даты (это планировалось ближе к концу декабря).

Во-вторых, военное положение было введено частично и не по всей стране. С одной стороны, это дает президенту некие рычаги в регионах. Там могут блокировать интернет, отключать "вражеские" телеканалы и кошмарить физические активы неподконтрольного бизнеса.

Однако это не тотальный контроль, которого добивался президент. А если в областях, попавших под военное положение, начнется форменный военный беспредел, об этом будут говорить центральные СМИ, которые не затронуты указом президента (в случае введения ВП на территории всей страны, киевские медиа можно было бы закрыть или отжать). И тогда рейтинг главы государства за этот предновогодний месяц начнет лететь вниз быстрее, чем это происходило бы без всякого военного положения.

Впрочем, даже если "военка" пройдет с минимальными трудностями для населения, все равно свистопляску с военным положением Петру Порошенко вряд ли простят как минимум жители этих регионов.

Политики увидели, что гарант способен на совершенно невообразимые вещи, пытаясь удержаться у власти. Население тоже успело прочувствовать "защиту" от Порошенко: доллар сегодня начал резко расти. За ним немедленно рванут цены на бензин - а там и на все остальное.

Таким образом, вместо уютной диктатуры с перспективами остаться у власти Петр Порошенко получил серьезный удар по рейтингу. От которого до весны может и не оправиться.

Мнения соцсетей о военном положении

"Давайте подведём итоги.

Первый. Парламент назначил дату президентских выборов, забрав у Порошенко возможность блефовать слухами об их возможном срыве или переносе.

Второй. Порошенко не смог ввести военное положение для той цели, которую планировал.

Третий. Введённое на 30 дней военное положение бьет только по самому Порошенко, потому что весь этот период ему придётся либо вводить комендантский час, запрещать СМИ и проводить обыски без судебных санкций, либо объяснять, зачем ему нужно было вводить это военное положение.

Поэтому, повторяю свой самый базовый тезис. Порошенко - игрок одного хода, он не способен на двухгодовую комбинацию, не видит себя со стороны, не прогнозирует последствий и не имеет результативных решений в прошлом.

Через месяц стартует избирательная кампания, где мы должны привыкнуть к мысли, что он не умеет ходить шахматными фигурами и обречен на поражение, какое бы устрашающее ощущение он внешне не создавал. На тотализатор нужно выносить сейчас только один вопрос - тюрьма всё таки или эмиграция?", - пишет в юрист Андрей Портнов у себя в Телеграм.

Его коллега Андрей Смирнов считает, что уголовное преследование за попытку узурпации власти - это не пустой звук. Оно вытекает из того, как голосовался указ президента - с огромным количеством нарушений.

"Парламент проголосовал за введение военного положения с правками к Указу Порошенко.

Тезисов несколько:

1. СНБО не обращалось к Президенту с решением в принятой парламентом редакции.

2. Профильный комитет не рассматривал никакой новый вариант решения СНБО и Указ Президента. СНБО не созывалось повторно.

3. Проект решения не был роздан для ознакомления никому.

Выводов тоже несколько:

1. Чистый выход за рамки полномочий. Одноэпизодное уголовное дело. При удачном Меркурии в Венере можно расследовать за несколько дней.

2. Фигурантов не счесть: Порошенко, логопед-спикер и каждый, нажавший кнопку в сессионном зале".

Что подразумевает военное положение

Принятый Радой указ президента вступает в силу со дня опубликования. По идее это произойдет уже во вторник.

Для жителей перечисленных выше десяти областей это может означать в общем-то что угодно - применять или не применять нормы закона о военном положении решает в итоге власть. Если верить президенту, то простые украинцы военного положения на себе не почувствуют. Границы не закрываются, банки работают, интернет и ТВ - тоже.

Массового призыва в армию тоже не планируется, заявил Порошенко - только резервистов, имеющих опыт боевых действий.

Впрочем, закон дает президенту и армии право отменить любые конституционные права на территории, где идет военное положение. И об этом недвусмысленно заявил сегодня с трибуны Рады секретарь СНБО Александр Турчинов.

То есть при необходимсти у вас могут отобрать авто, занять вашу квартиру, отключить или прослушивать связь или ограничить передвижение. А также - заставить рыть окопы или выполнять другие общественные работы на нужды обороны. А также проводить мобилизацию. Все эти возможности были даны президенту Верховной Радой (хоть он и обещал ими не пользоваться).

Продлится военное положение 30 дней - до 27 декабря.