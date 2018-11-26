Президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде прервал свою речь, услышав от нардепов нецензурную брань. Трансляцию вел телеканал 112 Украина.

"Сейчас, когда мы как никогда нуждаемся в объединении, и сейчас, когда нам нужно будет... (Порошенко приостановил выступление - прим. ред.). Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не "Самопомич"? Тогда извините", - сказал президент и продолжил свою речь.

О каком нецензурном слове идет речь из видео непонятно, но, как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, до этих слов Порошенко Олег Ляшко выкрикнул ему с места - "брехун".

Видео: youtube.com/ 112 Україна

Напомним, ранее до его прихода в сессионный зал там произошла словесная перепалка между первым вице-спикером Ириной Геращенко и нардепом от "Батькивщины" Сергеем Власенко. Во время речи Геращенко Власенко обозвал ее "подстилкой". В ответ вице-спикер возмутилась, а ее коллеги призвали извиниться. Отметим, извинения Власенко принес - уже после выступления президента и голосования за военное положение в Украине.