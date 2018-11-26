После того, как стало известно, что в Украине могут объявить (и объявили) военное положение соцсети заполнили фотожабы на злобу дня. В них пользователи соцсетей с сарказмом размышляют над сложившейся ситуацией.

"Страна" собрала подборку таких картинок.

В сети вспомнили скандальные билборды с Юлией Тимошенко и надписью о том, что выборы 2019 это "последний шанс для бабушки" только теперь в отношении Петра Порошенко.

Вспомнили и о том, как лидер Радикальной партии Олег Ляшко и его однопартийцы сегодня блокировали трибуну в Верховной Раде, требуя изменить порядок осуждения. Планировалось, что с 5-минутной презентацией решения и рекомендаций СНБО выступит Петр Порошенко, потом будет перерыв и голосование. Нардепы требовали в начале дать перерыв для консультаций, а уже потом выступление президента и голосование.

Несмотря на то, что в итоге военное положение было решено ввести не на 60, а на 30 дней, за это время можно "наломать дров", - пишут в соцсетях.

В сети уже не удивляются тому, что в парламенте все время придумывают новые правила.

Вспомнили и о том, что решение СНБО принималось ночью, а украинские власти в первую очередь известили об этом Евросоюз. Консультации с лидерами стан ЕС по телефону Петр Порошенко провел утром 26 ноября.

А так в соцсети отреагировали на новость о том, что военное положение вводится в отдельных регионах.