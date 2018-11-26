Народные депутаты 276 голосами поддержали введение военного положения в десяти областях Украины.

Голосование проходило за основу и в целом. Закон вступает в силу с момента его опубликования.

Обращает внимание, что голосов за президентский проект нашлось с первого раза с лихвой - на 50 больше, чем достаточно для принятия решения.

Практически единогласно "за", за исключением нескольких отсутствовавших, проголосовали Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Самопомощь и Радикальная партия.

Интересно, что одобрил президентский документ и Олег Ляшко, который сегодня выступал категорически против него. На словах не поддерживала документ и Юлия Тимошенко, но она тоже нажала кнопку "за".

Не поддержали законопроект 21 из 38 нардепов от фракции "Оппозиционный блок". Против выступили Сергей Левочкин и Юрий Бойко, которые создали депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За життя". Не поддержал документ и лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

Как голосовали другие народные депутаты - на скриншотах ниже.

О том, что происходило в Верховной Раде во время принятия законопроекта, читайте в онлайн-репортаже "Страны".

Также редакция нашего издания ответила на пять главных вопросов, касающихся военного положения: насколько оно обосновано, как повлияет на выборы и отразится на ситуации в стране.