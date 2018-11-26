Сегодня, 26 ноября, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла постановление о проведении президентских выборов 31 марта 2019 года. "За" проголосовали 298 депутатов.

Перед этим нардепы утвердили введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток. Причиной для объявления военного положения власть называет конфликт в Черном море, который начался в воскресенье утром, а вечером резко обострился. Предыстория такова: три украинских военных корабля - два бронекатера и один буксир - подошли к Керченскому заливу со стороны Крыма, но Россия их не пропустила. Когда они попытались уйти назад, погранслужба ФСБ РФ со стрельбой и ранеными задержала украинские суда.

В объявлении военного положения мог быть важнейший политтехнологический момент, выгодный президенту Порошенко: выборы президента Украины, по действующим украинским законам, могли быть перенесены минимум на осень. Однако, народные депутаты не захотели этого делать.

Ранее "Страна" сообщала, что Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к Раде с требованием не ограничивать свободы и провести выборы в срок.

Также читайте о том, что пишут западные СМИ о военном положении в Украине.