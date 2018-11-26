В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада 276 голосами утвердила введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток.

Парламентарии рассмотрели соответствующий законопроект авторства президента Петра Порошенко в открытом режиме.

"Вторая позиция проекта закона предусматривается по итогам обсуждения введения военного положения только в областях, расположенных вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украино-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей...", - заявил президент Петр Порошенко.

В перечень областей вошли такие:

Винницкая; Донецкая; Луганская; Николаевская; Одесская; Сумская; Запорожская; Харьковская; Черниговская; Херсонская; внутренние воды Керченской акватории.

Также Порошенко заявил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии.

"Нам надо принять решение о введении военного положения. Я хочу отдельно заявить, что оно будет применено только в случае наземной российской военной агрессии. Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечит защиту украинской земли", - сказал президент накануне голосования.

Напомним, 25 ноября, по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море открыли огонь пограничные катера ФСБ России. Командование ВМС сообщило, что россияне стреляли на поражение. В результате атаки три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом. Кроме того, шесть украинских военнослужащих были ранены. Эти события и привели к решению Порошенко и СНБО о вводе на территории страны военного положения.