Один из раненых украинских моряков с захваченных Россией судов находится в критическом состоянии.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Громадське.

"После обстрела "Бердянска" и "Никополя"украинские суда были вынуждены остановиться и их захватил спецназ ФСБ. 6 украинских моряков были ранены, трое из них - тяжело ранены. Согласно последним данным, один человек - в критическом состоянии", - рассказал он.

Напомним, российские суда обстреляли и захватили украинские корабли у Керченского пролива. По последним данным, шесть украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе.

Напомним, ранее стали известны имена раненых украинских моряков.

Позже был опубликован список 18 захваченных в Керченском проливе украинских моряков, которые не пострадали.