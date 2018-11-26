Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с захваченными украинскими моряками, которых удерживают в порту Керчи. На видео, выложенном в Youtube, они признаются, что "нарушили территориальные воды РФ в море".

Так, член экипажа военного катера "Никополь" Андрей Драч на видео заявил, что украинские корабли зашли в территориальные воды России. "Я, Драч Андрей, член экипажа судна "Никополь" ВМС Украины. 23 числа получил задание следовать по маршруту "Одесса-Мариуполь" через Керченский пролив. На пути следования в Мариуполь мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство России. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды России Во время остановки береговая охрана предупредила нас, что надо покинуть территориальные воды РФ и выйти за 12-мильную зону и ждать дальнейшие решения нашего прохождения через Керченский пролив до Мариуполя".

Командир одной из воинских частей ВМС Владимир Лесовой на видео говорит о том, что "сознательно игнорировал" запросы со стороны РФ и осознавал, что "действия украинских судов оказывают провокацию". На видео видно, что Лесной читает подготовленный заранее текст. "Я, Лесовой Владимир Владимирович, командир воинской части 1828. С 22 ноября 2018 года нахожусь в составе кораблей ВМС Украины...Совершил переход через Керченский пролив. После пересечения российской границы визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Из запросов ...радиостанции игнорировал сознательно. Во время перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе несут провокационный характер. Я выполнял приказ и планировал осуществить переправки кораблей из порта Одессы в порту Мариуполя".

Член экипажа Сергей Цибизов, равно как и Драч, на видео, снятым российской стороной, заявил о "нарушении Украиной территориальных вод РФ". "Я, Цибизов Сергей Андреевич, в пятницу утром вышли в 8 утра из Одессы и шли в Бердянск через Керченский пролив. Когда подошли к Керченский пролив зашли на воды России, после чего нам были поставлены команды остановиться и ожидать дальнейших команд. Перед тем как открыть огонь были замечены ракетницы зеленого цвета, две. Мы на "Никополе" далее шли-шли и с нами связались российские корабли, попросили остановиться, упасть на реверс. По нам открыли также огонь. Командир принял решение и остановил катер. Нас сняли с катера и все".

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что опубликован список 18 захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Также мы писали, что в НАТО завили о том, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и захваченные судна.