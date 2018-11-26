Представителя президента в Верховной Раде Ирину Геращенко назвали "подстилкой" Порошенко во время ее выступления с трибуны парламента.

Ругательство в адрес Геращенко громко выкрикнул нардеп Сергей Власенко. Можем предположить, что такие эмоции у политика вызвали ее слова о беспокойстве Петра Порошенко за украинский народ.

В ответ, также с трибуны, Ирина Геращенко назвала Сергея Власенко "подонком" и "подстилкой" Путина.

Обратило на себя внимание, что Геращенко сильно разнервничалась и потребовала, чтобы Власенко вывели из зала. Позже премьер-министр Владимир Гройсман во время своего выступления призвал нардепа извиниться перед представителем президента в парламенте.

Еще чуть позже, уже во время выступления Петра Порошенко, президент с трибуны попросил нардепов "не матюкаться". Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, речь идет о слове "брехун", которое в адрес Порошенко выкрикнул Олег Ляшко.

Затем за "подстилку" призвал Власенко извиниться и президент. После того, как законопроект о введении военного положения был принят, Сергей Власенко вышел к трибуне и попросил прощения у Ирины Геращенко, отметив, что "такая форма была недопустима".

Ирина Геращенко, в свою очередь, публично приняла извинения, пожелав Власенко, чтобы у него "хорошо складывались отношения с женщинами".

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