В понедельник, 26 ноября, исследовательский зонд NASA InSight совершил посадку на Марс. Посадка произошла в 21:54 по киевскому времени. В NASA вели онлайн-трансляцию происходящего.

Как прошла посадка

Сигнал шел Марса 8 минут, поэтому в NASA получали информацию с небольшой задержкой. За посадкой зонда следили два малых спутника MarCo.

Зонд сначала вошел в атмосферу Марса. Это было самым опасным этапом, он затормозил c 5 километров в секунду до примерно 10 километров в час. На 400 метрах в секунду началось раскрытие парашюта. После этого включились радары, которые ощупали поверхность внизу. А когда до поверхности оставалось 600 метров, зонд сбросил парашют и двигался дальше на двигателях.

Условия посадки

Зонд InSight должен высадиться в районе большого вулканического нагорья Элизий. В этом районе отмечается минимальный риск сильных порывов ветра, которые могут потенциально нарушить дальнейшую работу аппарата.

Зонд в течение шести минут должен будет войти в атмосферу Красной планеты. В течение этого времени скорость аппарата снизится с 19 300 до 8 км/ч. Для замедления зонда ученые оснастили его парашютными и спусковыми механизмами, а также амортизаторами. К моменту посадки зонд преодолеет расстояние в космосе равное 484 млн. км.

Если посадка завершится успешно, InSight станет восьмым по счету исследовательским зондом, добравшимся до марсианской поверхности. InSight это не марсоход и не сможет двигаться по поверхности планеты. Поэтому ученые говорят о важности точной посадки зонда именно в заранее намеченном месте, так как аппарат останется неподвижным.

Цели миссии

Зонд InSight стартовал с Земли в мае 2018 года. Он займется сбором информации о температуре под поверхностью Марса и его сейсмической активности, а также поможет составить подземную карту планеты. Зонд оборудован краном-штативом, тепловым датчиком, сейсмометром и способен проникать на глубину до 5 метров. Он станет первой полноценной сейсмической станцией на планете.

Строительство и запуск зонда обошлись в $850 млн, продлится 2 года.