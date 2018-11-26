Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что на одном из задержанных российскими пограничниками кораблей ВМС Украины находились сотрудники Службы безопасности Украины. Они вроде признались, что имели "специальное задание", передает Громадське.

"На одном из судов было двое сотрудников Службы безопасности Украины, признались, что у них было специальное задание - действовать именно таким образом", - заявил Полянский на экстренном заседании Совета безопасности ООН.

Он сказал, что украинская сторона вроде умышленно нарушила российскую границу "там, где она была еще до 2014 года".

Напомним, российские суда обстреляли и захватили украинские корабли у Керченского пролива. По последним данным, шесть украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе. Всего Россия задержала в Керченском проливе 24 украинских моряка.

Напомним, eтром 25 ноября украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. Опубликовано видео, как украинские катера пытаются уйти от преследования кораблей России

Со своей стороны Россия заявила, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Кремль уже направил Украине ноту протеста из-за событий в Керченском проливе.