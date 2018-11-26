В городе Ковель Волынской области 46-летний местный житель застрелил отца с сыном, ранил еще одного человека, а затем застрелился сам. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Инцидент произошел 26 ноября в доме на улице Владимирской. Стрелок сначала убил 51-летнего и 25-летнего отца и сына, а также ранил еще одного 43-летнего местного жителя, после чего застрелился сам. Пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями. Причины трагедии не раскрываются.

На место события прибыли сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного расследования. Речь идет об умышленном убийстве двух или более лиц.

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